Muitas novidades a caminho com Football Manager 2021

Em comunicado recente, a SEGA e a Sports Interactive revelaram algumas das principais novidades que Football Manager 2021 irá trazer consigo.

Para já o foco foi sobre a interação com os media e jogadores, o recrutamento, o dia de jogo e o final das competições. Venham saber um pouco mais…

Pelo que percebe no comunicado agora revelado, tanto as interações com os jogadores como com a comunicação social, foram algo de fortes trabalhos de melhoramento. Ao longo dos anos, estas features do jogo têm sido tocadas apenas ao de leve pelo que a curiosidade acerca do que foi feito agora é grande.

Neste comunicado também foram reveladas melhorias ao nível do Matchday (ou dia de jogo). Segundo a Sports Interactive, foram adicionados novos eventos, tanto anteriores ao jogo como imediatamente a seguir ao apito final que lhe transmitem uma maior dose de realismo e show-off.

Foi ainda divulgada a melhoria do recrutamento de novos jogadores para as nossas equipas, assim como a forma como podemos celebrar os nossos sucessos no final de época.

Bem, mas o melhor é vermos com um pouco mais de detalhe as melhorias que se avizinham:

Interação

Este é um dos pontos que menos melhorias de relevo tem recebido ao longo dos anos. Parece que com FM 2021 chegou a hora.

Segundo o que foi comunicado, foram introduzidos novos métodos de comunicação. Isto dá azo a muita imaginação, pois não há muitos mais detalhes sobre o seu significado efetivo. A SI Games refere que estas inclusões trazem consigo novas interações e formas de comunicar com a media e com os jogadores, com o objetivo de se tornarem o mais realistas possível.

Uma das novidades que se vão notar nas entrevistas e conversas como jogadores, é o facto do local (e zona circundante) onde a conversa decorre, passar a ser variada e com um meio ambiente mais adequado.

Uma dessas inovações consiste na inclusão de gestos que permitirão aos treinadores expressar-se de forma mais realista, como se estivessem numa conversa frente a frente. Os gestos permitirão impactar ainda mais o que se diz, quer seja à comunicação social, quer seja aos jogadores.

Football Manager 2021 vai também receber as Quick Chats (conversas rápidas). Tratam-se de diálogos informais e rápidos que podem abranger uma série de novos tópicos, tais como, jogadores emprestados, relação com outros managers,…

Matchday, o dia do jogo

“Em FM2021, cada jornada é um verdadeiro espetáculo“, a afirmação é da Sports Interactive, na tentativa de melhor descrever as alterações que foram feitas ao nível do dia de jogo em Football Manager 2021.

Tal como referimos mais acima, todo o processamento do dia de jogo foi repensado de forma a passar a ter muito mais atividade e eventos, quer antes do apito inicial, quer depois do apito final.

Uma dessas novidades será o Pre-Match Tactical Meeting que decorre imediatamente antes de se entrar nos balneários e no qual, o treinador tem a oportunidade de fazer alguns ajustes de última hora às táticas para o jogo. Nesta reunião, o staff da equipa irá apresentar relatórios, análises e conselhos de última hora que podem ser importantes.

Graças a um novo User Interface criado para este novo FM, a visualização de um jogo terá um foco mais virado para o que se passa dentro das 4 linhas. Foram acrescentadas novas opções de visualização, permitindo visionar o jogo de mais ângulos como, por exemplo, a visualização a partir de gruas, tal como as que vemos nos estádios.

Graças a melhorias gráficas ao nível do sistema de luz e sombras, o jogo propriamente dito, terá também diversas melhorias gráficas. Também as animações dos jogadores foram melhoradas… esperemos que desapareça o efeito break-dance que frequentemente acontecia.

Como não poderia deixar de ser, também a componente analítica de FM 2021, durante e após o jogo, foi melhorada. Poderemos esperar mais, em quantidade e diversidade, relatórios sobre o jogo, quer esteja a decorrer, quer já tenha terminado.

Recrutar

No comunicado agora revelado, a SI Games indica ainda que o nosso Staff também recebeu novidades. Além de uma nova função criada, foram também adicionados novas formas de interação com a restante equipa técnica.

Em Football Manager 2021 vão passar a haver Recruitment Teams Meetings (reuniões de equipa de recrutamento) de forma a criar consensos de objetivos sobre contratações futuras. Ou seja, que a visão de médio/longo prazo do manager em relação às políticas de transferências, se estenda na perfeição para os membros das equipas de recrutamento.

Não é surpresa para ninguém que, nos tempos que correm, os Agentes de jogadores são uma das peças mais importantes neste xadrez que se tornou o futebol. Nas versões anteriores de FM, já havia muito trabalho feito em relação à interação com estes Agentes, mas segundo o que se sabe, Football Manager 2021 essa interatividade vai passar a ser muito maior. Por exemplo, antes de avançar para qualquer negociação, poderemos abordar o agente de determinado jogador, a questionar sobre a sua recetividade a uma proposta do nosso clube. Ou tentar saber quais as condições mais concretas em que estariam dispostos a assinar pelas nossas cores.

Vai passar a haver também um novo tipo de Analista de Dados. Ou seja, a partir de Football Manager 2021, iremos ter Analistas de recrutamento e analistas de jogo, com diferentes atributos. Os analistas de recrutamento farão relatórios regulares sobre potenciais jogadores a contratar.

Final da Época

O final de época é sempre uma altura de se fazer um balanço e de nos congratularmos com os nossos feitos e sucessos. Acima de tudo, é uma altura em que todos os treinadores podem fazer uma retrospetiva do que foi a época que passou.

Segundo a SI Games, em Football Manager 2021 isso vai passar a ser possível de uma forma ainda mais imersiva e intensa.

Tenhamos ficado em primeiro, segundo ou décimo lugar, no final de cada época o jogador terá a oportunidade de rever os pontos altos da época, tanto dentro como fora das 4 linhas.

Por outro lado, as celebrações dentro de campo foram redesenhadas de forma a incluir agora a existência de pódios, explosões de confettis e, claro está, a entrega dos troféus. E até a comunicação social dará mais foco às fases finais das competições.

Estas são, apenas algumas novidades sobre Football Manager 2021. Ao longo das próximas semanas, mais serão divulgadas e estaremos por cá para as divulgar.

24 de novembro será o dia em que a nossa época vai começar, na Epic Games e no Steam.