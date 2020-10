Ex-SCUT com descontos em janeiro! Saiba o valor dos descontos…

São muitos os que têm defendido que as Ex-SCUT, especialmente no interior, deveriam ter um valor inferior no sentido de contribuir para a competitividade da atividade económica. Os “tão” prometidos descontos têm-se atrasado, mas finalmente há novidades já para 2021.

Conheça já os novos descontos nas Ex-SCUT que entrarão em vigor em janeiro de 2021.

De acordo com informações do Governo, os passageiros particulares frequentes e os veículos de transporte de passageiros vão ter descontos na passagem pelas portagens das Ex-SCUT. Estes descontos irão ser aplicados a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2021.

Quais os descontos a aplicar nas Ex-SCUT e vias incluídas?

Os detentores de veículos de classe 1 e classe 2 que sejam passageiros frequentes das antigas vias sem custos para o utilizador (SCUT) apenas pagarão portagens nos sete primeiros dias de utilização num mês, que podem ser seguidos ou interpolados, tendo descontos de 25% nas passagens seguintes.

Vias incluídas onde será possível usufruir de descontos…

As vias incluídas nesta medida são:

A22 (a Via do Infante, no Algarve)

A23 – Autoestrada da Beira Interior (quer a concessão da IP, quer a concessão da Beira Interior)

A24 – Autoestrada do Interior Norte

A25 – Autoestrada das Beiras Litoral e Alta

A28 – Autoestrada do Norte Litoral, a A4 (na subconcessão Transmontana e na concessão no troço do Túnel do Marão)

A13

A13-1 (conhecidas como subconcessões do Pinhal Interior)

Os descontos das Ex-SCUT atualmente destinados aos veículos de transporte de mercadorias serão atualizados e alargados aos veículos de transporte de passageiros.

As quatro portarias existentes atualmente com os descontos concedidos aos transportes de mercadorias serão “harmonizadas” e serão substituídas por uma só portaria, revela a Lusa.

Esta portaria estabelecerá que o desconto harmonizado para os veículos de transporte de mercadorias e de passageiros passa de 30% para 35% durante o dia e de 50% para 55% durante a noite, fins de semana e feriados.

