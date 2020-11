Moses: From Egypt to the Promised Land, um jogo bíblico

A Games Incubator, companhia integrante da editora polaca PlayWay Group, anunciou recentemente um jogo que aborda uma temática um pouco diferente daquelas a que estamos habituados: Moses: From Egypt to the Promised Land.

Como o nome indica, trata-se de um jogo dedicado à vida de Moisés. Venham conhecer um pouco mais.

Com efeito, a componente bíblica é uma temática pouco comum entre videojogos. É, de certa forma, um pouco estranho que assim seja, até mesmo porque existe muita riqueza na história do Velho Testamento que poderia ser facilmente transposto para videojogo.

Talvez por isso mesmo, a Games Incubator decidiu investir no desenvolvimento de Moses: From Egypt to the Promised Land, que em português se pode traduzir por Moisés: do Egipto para a Terra Prometida.

Em Moses: From Egypt to the Promised Land o jogador terá de conduzir a fuga do Povo de Israel do Egipto

Como facilmente se percebe, trata-se de um jogo que vai acompanhar a vida de Moisés e mais em particular a altura em que conduziu o povo de Israel em fuga do Egipto, para a sua Terra Prometida, ou seja, para Israel.

O jogo será uma aventura na primeira pessoa (first person adventure, se preferirem) no qual o jogador encarnará o papel de Moisés, o sagrado profeta para os cristãos.

Seguindo a história bíblica, o objetivo do jogo será o de libertar os Filhos de Israel da tirania e opressão dos Egípcios e conduzi-los até uma terra onde se possam sediar e defender do contra-ataque egípcio.

A intervenção do jogador em Moses: From Egypt to the Promised Land passa por atividades distintas que serão levadas a cabo com a ajuda de poderes divinos que lhe são atribuídos.

Segundo os responsáveis pelo jogo, um dos aspetos mais importantes do jogo é o de manter o moral do povo israelita em alta. Para isso, Moisés terá de viajar pelo Egipto e encontrar os oprimidos e violentados, ajudando-os de várias formas possíveis e assim garantindo a sua presença quando a fuga se der.

Teremos de alimentar os famintos, soltar os que se encontram presos, tratar dos doentes e proteger os mais fracos.

Conforme referi, ao longo do jogo, vamos recebendo poderes divinos dados por Deus que nos dão outras formas (mais poderosas) de lutar contra o poder do Faraó. A sucessão de uso desses como espalhar pragas entre os Egípcios, por exemplo, irão baixar o moral das tropas do Faraó, permitindo a certa altura, a fuga do povo de Israel.

Sabe-se que irão estar à disposição do jogador, as 10 pragas presentes na Bíblia, incluindo a morte dos primogénitos, a praga de moscas, praga de gafanhotos e as águas do rio transformadas em sangue.

Foi ainda revelado que, ao longo do jogo, temos várias tarefas a concluir que nos irão permitir a criação da Tábua dos 10 Mandamentos que nos irão fornecer o poder suficiente para milagres como a abertura do Mar Vermelho para a passagem dos Hebreus para a Terra Prometida.

Moses: From Egypt to the Promised Land será lançado para PC.