COVID-19: Vacina da Farmacêutica Moderna é “quase 95% eficaz”

Depois de vários meses de notícias menos positivos por causa da COVID-19, começam a chegar algumas notícias que nos dão alguma esperança. É verdade que ainda são resultados preliminares, mas dão-nos uma boa confiança que a vacina poderá chegar nos próximos meses.

Depois da Pfizer, agora é a Farmacêutica Moderna que diz ter uma vacina “quase 95% eficaz”.

Vacina da Farmacêutica Moderna com melhores resultados…

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela norte-americana Moderna Inc “tem 94,5% de eficácia” na prevenção da doença, avança hoje a farmacêutica após a primeira avaliação da fase 3 dos ensaios clínicos, a última antes do pedido de aprovação pelas autoridades de saúde, revela a SIC Notícias.

Os resultados do estudo podem ser vistos aqui. Face aos resultados, o risco de contrair COVID-19 foi reduzido em 94,5% no grupo de voluntários que foi inoculado no grande ensaio clínico a decorrer nos Estados Unidos.

Esta é a segunda vacina com resultados muito satisfatórios. De relembrar que no passado dia 9 de novembro a A norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech deram também uma boa notícia ao mundo. De acordo com os testes realizados, a vacina contra a COVID-19 é “90% eficaz”.

É, no entanto, importante referir que estes são resultados preliminares da fase 3 dos ensaios clínicos. A terceira fase é a última antes do pedido de aprovação pelas Autoridades de Saúde.

