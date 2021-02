MLB The Show 21 prepara nova época

Os apaixonados pela MLB (Major League Baseball) a competição de baseball profissional nos Estados Unidos da América, podem suspirar de alívio. MLB The Show 21 encontra-se a caminho e já tem data de lançamento.

Venham saber quando é dada a primeira pancada na bola…

É o jogo do momento para apreciadores de Baseball e que sejam fãs mais fieis da MLB, a competição norte-americana. MLB The Show 21 já tem data marcada, o que quer dizer que quem tenha uma Playstation 5, Playstation 4, Xbox One (estreia) ou Xbox Series X (estreia) poderá começar a dar tacadas já a partir de dia 20 de abril deste ano.

Para além disto foi ainda revelado qual o atleta que dará cara à capa do jogo: Fernando Tatis Jr., também conhecido como “El Niño”.

Em MLB The Show 21 os jogadores terão a oportunidade de desfrutar de ação mais rápida, mais aprofundada e mais intensa em cada partida. Terão também uma variedade de modos de jogo, tanto para os jogadores mais novatos, como para os veteranos mais experientes.

“Conforme nos vamos adaptando à pandemia global atual e, de forma a manter a segurança de todos, fizemos algumas mudanças na forma como iremos revelar e partilhar as novidades do nosso jogo”, afirmou Ramone Russell, Game Designer & Online Community Manager no San Diego Studio. E acrescentou: “Este ano iremos lançar a Feature Premiere, que será transmitida em simultâneo nos nossos canais na Twitch, YouTube e Facebook. As Features Premieres serão uma ótima oportunidade para mostrarmos aos nossos fãs aquilo em que estamos a trabalhar, e como é que o jogo deste ano é melhor que o anterior”.

“Para o MLB The Show 21 temos cerca de seis Features Premieres planeadas, sendo que a primeira está prevista para março”, disse ainda Ramone Russell.

As pré-reservas de MLB The Show 21 já estão disponíveis e existem várias edições à disposição (ver aqui) numa sentida homenagem a Jackie Robinson que para sempre ficará na história deste desporto na América do Norte:

Jackie Robinson Deluxe Edition

Digital Deluxe Edition

the Jackie Robinson Edition

Next Gen Standard Edition

Current Gen Standard Edition

Como curiosidade, a PlayStation irá doar $1 (1 dólar) à Jackie Robinson Foundation por cada edição Collector’s Edition vendida nos Estados Unidos (até ao final do ano). Estas doações irão para o Programa Escolar da Fundação Jackie Robinson que luta pela igualdade de direitos ao acesso à educação.