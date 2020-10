Microsoft revela números dos Xbox Game Studios

A Microsoft revelou recentemente aquilo a que considerou como “números record para os Xbox Game Studios“.

Os Xbox Game Studios correspondem a um variado conjunto de equipas de desenvolvimento de videojogos, que fazer parte do grupo Microsoft, e que desenvolvem jogos para as suas consolas. São, também, uma espécie de selo de qualidade para os jogos que lançarem para as consolas Xbox.

Vamos conhecer os números agora revelados.

Tal como temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos tempos, a Microsoft tem vindo a preparar o lançamento da sua nova consola, no final do ano, com um olho bastante estratégico.

Um dos aspetos a que a gigante americana tem dado mais atenção, tem sido ao conjunto de estúdios de desenvolvimento de jogos de que se tem rodeado. Com a criação da marca Xbox Game Studios, a Microsoft conseguiu criar bases para que a sua futura consola, não venha a padecer de falta de exclusivos ou pelo menos de jogos em primeira mão de qualidade acrescentada.

E, segundo os números que a Microsoft revelou recentemente, parece que os Xbox Game Studios já são, um sucesso.

Vamos conhecer esses números:

15 jogos do Xbox Game Pass lançados até à data (10 dos quais, títulos novos) e muitos mais a chegar, um recorde para a Xbox: Age of Empires III: Definitive Edition (lançamento a 15 de outubro) Battletoads, Bleeding Edge Gears Tactics Grounded Halo: Combat Evolved Anniversary para PC Halo 2 Anniversary para PC Halo 3 para PC Halo 3: ODST para PC Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of the Wisps, The Bard’s Tale Remastered, Tell Me Why Wasteland 3

1.660 milhões de horas de jogo pela nossa comunidade e em crescimento, o melhor ano até à data para os títulos dos Xbox Game Studios.

Microsoft Flight Simulator, a franquia proprietária da Microsoft com mais anos de vida, regressou este ano como um dos jogos de 2020.

Ori and the Will of the Wisps foi um dos jogos Xbox com maior aceitação pela comunidade.

Grounded, o novo lançamento da Obsidian, superou rapidamente o milhão de jogadores, ao passo que Sea of Thieves já superou os 15 milhões de jogadores até à data.

Wasteland 3 não só era um dos jogos mais esperados pelos fãs, como também foi galardoado com o prémio do melhor RPG na Gamescom.

No Xbox Games Showcase de julho, anunciámos novos títulos de Xbox Game Studios, incluindo As Dusk Falls, Avowed, Fable e Forza Motorsport)

Os jogadores de Microsoft Flight Simulator já registaram mais de 26 milhões de voos e mais de mil milhões de milhas voadas, o que equivale a uma média de 15 vezes mais voos que o número de voos reais, realizados por todo o Mundo diariamente em 2019, e milhas suficientes para dar a volta ao Mundo mais de 40.000 vezes.

Minecraft Dungeons já se converteu num dos jogos cooperativos por excelência, com 6.9 milhões de sessões multijogador nos últimos dois meses, quase dois terços dos quais (4.4 milhões) foram no modo de co-op local.

Mais de 500 milhões de insetos foram derrotados em Grounded, mas existem mais de 10 triliões de insetos no Mundo, pelo que só terão sido derrotados uns 0.000000000005%.

Seja como for, esta notícia e estes números agora revelados pela Microsoft representam que a Microsoft está empenhada em fazer com que o lançamento da Xbox Series X resulte.

Mas mais que resultar no imediato, a Microsoft encontra-se já a preparar o futuro e os Xbox Game Studios parecem ser a ferramenta adequada para isso… pelo menos no que toca ao desenvolvimento de jogos para a nova consola.