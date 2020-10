Microsoft provoca Sony por ensinar a colocar a PS5 na horizontal

A Sony disponibilizou recentemente um vídeo onde mostra a PS5 por dentro. O vídeo tem 7 minutos, e até dá tempo para a empresa demonstrar como os utilizadores a podem colocar na horizontal. A Microsoft não perdeu tempo e “provocou” a empresa japonesa no Twitter.

Veja o hardware que faz parte da PS5 e saiba o que disse a Microsoft relativamente ao facto da Sony ensinar como colocar a consola na horizontal.

Masayasu Ito, vice-presidente executivo da Sony, fez um “teardown” da nova PS5. No vídeo o executivo da empresa mostra as interfaces da consola e também vários pormenores internos. Ao minuto 1:10, Ito chega mesmo a ensinar a posicionar a consola na horizontal. De relembrar que esta consola chega a Portugal a 19 de novembro e o preço base será de 399 euros, podendo chegar aos 499 euros de acordo com a configuração.

Por agora, podemos ficar a conhecer melhor a PS5 por fora e por dentro e também ver como colocar a PS5 na horizontal. O processo não é propriamente simples! Vejam o vídeo.

Microsoft provoca a Sony por causa da PS5

Depois do vídeo da Sony circular na Internet, a Microsoft, mais concretamente a Xbox UK, concorrente nesta área, aproveitou para provocar a empresa japonesa. Através de um tweet no Facebook, a Xbox UK mostrou como se podia alterar a posição do Xbox Series X da vertical para a horizontal. O tweet já foi eliminado, mas basicamente apenas virava a consola da vertical para horizontal.

Como temos referido, a nova PS5 será uma das mais poderosas consolas do mundo. De relembrar que a nova consola da Sony terá um CPU com 8x Zen, 2 núcleos a 3,5GHz, um GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16 GB de RAM GDDR6, 448 GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD, super rápida, de 825GB.

No que diz respeito à drive SSD, é expectável que seja a SSD Samsung 980 Pro. Esta drive oferece assim taxas de leitura que chegam aos 6,5 GB/s e 5 GB/s no que diz respeito à escrita.

De acordo com dados recentes, apesar de a drive SSD ter 825GB apenas 700 GB estarão livres para instalar jogos. Para se ter uma ideia, um jogo como o Destiny 2, com todos os extras ocupa cerca de 100 GB.