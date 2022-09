Microsoft Flight Simulator na Gamescom 2022

A Microsoft anunciou recentemente na Gamescom quais os seus planos imediatos em relação a Microsoft Flight Simulator, que incluem as celebrações do seu 40º aniversário.

Venham saber mais.

Microsoft Flight Simulator está em Colónia, na Gamescom e com a sua presença, foram reveladas novidades para o jogo.

Novidades essas que incluem a celebração do 40º aniversário do fantástico simulador de voo.

40º Aniversário de Microsoft Flight Simulator

Efetivamente, a Microsoft anunciou no evento em Colónia que a atualização do 40º Aniversário de Microsoft Flight Simulator será lançada gratuitamente no dia 11 de novembro de 2022, a todos os membros do Xbox Game Pass e a todos aqueles que já têm uma cópia do Microsoft Flight Simulator através da Xbox Series X|S, Windows 10/11 PC, e Steam.

Esta atualização de 40º Aniversário inclui, pela primeira vez, helicópteros e planadores, que são as melhorias mais solicitadas pela comunidade do Microsoft Flight Simulator. E particular atenção para a inclusão do gigante dos ares, Airbus A-310.

Adicionalmente, os fãs de do jogo podem ainda esperar pela vinda de aviões clássicos como o Wright Flyer de 1903, o Curtiss JN-4 Jenny de 1915, o belo Grumman G-21 A Goose, e o famoso Hughes H-4 Hercules, mais conhecido como o Spruce Goose.

Entretanto ficaram também prometidos Novos aeroportos, novas missões e muito mais:

4 aeroporto comerciais

10 aeroportos de planadores

12 novas aeronaves

14 heliportos

20 missões clássicas do passado da série Microsoft Flight Simulator

Cidades da Alemanha

Adicionalmente, e mais relacionado com o presente actual, foi ainda revelado que Microsoft Flight Simulator acaba de receber o City Update 01, uma actualização gratuita que utiliza a fotogrametria para recriar quase perfeitamente cinco cidades da Alemanha no Microsoft Flight Simulator.

Essas novas cidades que marcarão presença no fantástico simulador são Hanôver, Dortmund, Dusseldorf, Bonn, e Colónia.