Metamorphosis, e as transformações do dia a dia

Baseado no romance de Franz Kafka com o mesmo nome, chega-nos o anúncio do desenvolvimento de Metamorphosis, um jogo sobre as transformações que sofremos na nossa vida, sob o ponto de vista de um inseto. A acompanhar o anúncio, Metamorphosis recebeu também um vídeo bastante interessante.

É um mundo nome, dos insetos, que poderá desafiar as emoções mais profícuas de um jogador.

Metamorphosis… ou um insano mundo de inseto

Metamorphosis encontra-se a cargo da All in! Games e é baseado no drama com o mesmo nome do autor Franz Kafka. Tal como na obra do autor nascido em Praga (Leste da Europa), o jogo da All in! Games apresenta-nos uma história sobre transformações e os seus impactos na nossa vida.

No jogo, iremos controlar Gregor, um homem que misteriosamente se vê transformado num pequeno inseto. Dessa forma começa a sua aventura extraordinária num mundo completamente novo e desconhecido com o objetivo de desvendar o mistério da sua transformação.

Metamorphosis (Metamorfose em português) é uma aventura em primeira pessoa baseada num mundo surrealista onde as novas habilidades de Gregor correspondem à sua última e única esperança de redenção e salvação.

Basicamente, a jogabilidade de Metamorphosis assenta em 4 conceitos distintos:

Perspetiva completamente nova, uma vez que o jogador controla um inseto na primeira pessoa;

Puzzles baseados no meio circundante que exigirão ao jogador que aja e pense como um inseto. Terá de dominar as habilidades de parkour e escalada de paredes, enquanto procura por pistas sobre o que lhe aconteceu;

Mecânicas de movimento únicas, possíveis graças ao corpo único dos insetos;

Uma história saída da cabeça de Kafka, no qual o jogador irá encontrar personagens excêntricos num mundo pintado à mão, enquanto avança por paisagens surreais em direção a uma misteriosa The Tower;

Metamorphosis está previsto ser lançado no próximo verão para Nintendo Switch, PC, PS4, e Xbox One.