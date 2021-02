Mass Effect Legendary Edition a caminho

Mass Effect, uma das melhores séries de jogos de sempre desenvolvida pela Bioware, encontra-se prestes a chegar às novas Gerações, com a Legendary Edition.

O regresso da Normandy, do seu Comandante Sheppard e das suas tripulações está para breve e recebeu novidades.

Mass Effect: Legendary Edition corresponde a um esforço que a Bioware se encontra a fazer para trazer os 3 jogos da série Mass Effect às consolas atuais, com todas as melhorias (visuais e não só) possíveis para que a experiência possa ainda ser mais otimizada para os jogadores que agora aceitem o desafio de comandar a Normandy pelo espaço sideral.

Preparem-se para ingressar nas aventuras do Comandante Sheppard e sua tripulação, num universo fantástico e com uma narrativa bastante intensa e profunda, em 4K Ultra HD.

Melhorias nos shaders e VFX, iluminação atualizada e sombras dinâmicas, volumetria e profundidade de campo acrescentam um novo nível de imersão em toda a trilogia. A cinematografia pré-renderizada também foi melhorada para fazer com que cada momento da história seja ainda mais impactante.

Mass Effect original apresenta melhorias abrangentes de construção do mundo com mais detalhes e profundidade em locais como Eden Prime, Ilos e Feros que os jogadores irão explorar na sua viagem através da galáxia. Mass Effect também inclui interfaces e IU atualizadas, bem como uma variedade de melhorias na qualidade de vida. Além disso, o combate e a exploração são modernizados através da melhoria do objetivo, dos controlos e do comportamento do squad, do manuseamento de Mako e das câmaras.

“Tem sido uma viagem incrível revisitar as histórias, personagens e momentos icónicos da trilogia Mass Effect, melhorando a experiência para plataformas modernas, permanecendo fiel ao espírito do original“, comentou Mac Walters, Project Director de Mass Effect Legendary Edition e Lead Writer na trilogia original na BioWare.

Walters acrescente ainda que “Remasterizar não um jogo, mas sim três, é uma tarefa grandiosa, já que há mais de 100 horas de jogo incluídas, mas queríamos fazer isto para os nossos fãs, bem como para uma nova geração de jogadores que querem mergulhar na história icónica de Shepard“.

Nas consolas de última geração, existirá ainda a opção de favorecer a resolução do jogo (Favor Quality) ou, por outro lado, favorecer os fps (Favor Framerate).

Esta edição especialíssima traz consigo os três primeiros jogos da série assim como todos os mais de 40 DLCs lançados, entretanto.

Estão ainda prometidas novas capacidades de personalização para o “nosso” comandante Sheppard. A icónica aparência padrão Female Shepard de Mass Effect 3 está agora disponível como a aparência padrão de Shepard feminino na criação de personagens nos três jogos, acrescentando ainda mais à experiência unificada em toda a trilogia.

Mass Effect Legendary Edition já se encontra disponível para pré-reserva na Origin e Steam para PC, PlayStation 4 e Xbox One com compatibilidade de na PlayStation 5 e Xbox Series X. A data de lançamento é o próximo dia 14 de maio.