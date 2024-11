Marvel’s Spider-Man 2 vai lançar teias também no PC

A Insomniac Games e a Nixxes Software anunciaram recentemente que Marvel's Spider-Man 2, que tivemos o prazer de explorar aqui, se prepara para lançar teias nos PC. E... já não falta muito.

Foi um dos grandes jogos da Playstation 5, lançado em 2023. Marvel's Spider-Man 2 encontra-se a caminho dos PCs e é já em janeiro do próximo ano que o Spidey vai balouçar nos PCs do mundo inteiro.

Marvel's Spider-Man chegará ao PC no próximo dia 30 de janeiro de 2025 através da Steam e da Epic Games Store.

Foi ainda revelado que esta versão para PC se encontra a ser desenvolvida e otimizada pela Nixxes Software em colaboração com a Insomniac Games, PlayStation e Marvel Games.

Serão disponibilizadas duas edições de Marvel's Spider-Man 2 que estarão disponíveis aquando do seu lançamento para PC, uma Edição Standard e uma Edição Digital Deluxe (EDD). Os jogadores terão também a oportunidade de fazer upgrade para o conteúdo da EDD, semelhante aos caminhos de upgrade na versão para Playstation 5.

Deixamos-vos de seguida as principais características de cada uma das edições de Marvel's Spider-Man 2 para PC:

Marvel's Spider-Man 2 – Edição Standard

O jogo completo

Todas as atualizações mais recentes desde o lançamento de Marvel Spider-Man 2 na PS5, incluindo: 14 novos fatos Novo Jogo+ Níveis Ultimate Novos Estilos do Fato Symbiote Opções de Hora do Dia Conquistas pós-jogo Modo de Figura de Ação no Modo Fotografia Leitor de Ecrã e Descrições de Áudio



Marvel's Spider-Man 2 – Edição Digital Deluxe

O jogo completo com as atualizações acima mencionadas

5 fatos exclusivos para Peter Parker

5 fatos exclusivos para Miles Morales

Desbloqueio antecipado do Fato Arach-Knight (Peter)

Desbloqueio antecipado do Fato Spider-Sombra (Miles)

Desbloqueio antecipado do dispositivo Íman de Teias

+5 pontos de habilidade

Artigos para o modo de fotografia

"Trazer Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales para um novo público no PC, em conjunto com a Insomniac e a Marvel Games, foi uma experiência fantástica para nós na Nixxes," disse Julian Huijbregts, Community Manager da Nixxes. "Estamos entusiasmados por continuar esta colaboração e trazer Marvel's Spider-Man 2 para PC, com um conjunto de funcionalidades melhoradas, incluindo opções aprimoradas de ray-tracing, para aproveitar ao máximo uma variedade de setups e configurações. Fiquem atentos para mais detalhes sobre funcionalidades e requisitos recomendados mais perto do lançamento!"

Novas habilidades e opções de deslocação foram introduzidas, incluindo o Symbiote Surge e as Web Wings, e a cidade de Nova Iorque no universo Marvel foi expandida com novos bairros e missões secundárias para explorar. Embora não haja planos para conteúdo adicional de história, todo o conteúdo pós-lançamento previamente lançado será incluído na versão para PC, como o Novo Jogo+, novos fatos e variantes de cores, funcionalidades no Modo Fotografia e muito mais.

O Fly N' Fresh Suit Pack, uma colaboração de caridade com a organização sem fins lucrativos Gameheads, também estará disponível para os jogadores de PS5 em outubro e para PC no lançamento, sem custos adicionais.

Não se esqueçam! Marvel's Spider-Man 2 será lançado para PC a 30 de janeiro do próximo ano.