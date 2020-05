Marvel’s Iron Man VR com direito a bundle Playstation Move

Marvel’s Iron Man VR é uma das próximas apostas da Sony Playstation para o PS VR e vai ter direito a um bundle especial.

Enquanto não chega, e para quem quiser experimentar antecipadamente o jogo, também já existe uma demo do jogo que já atingiu a sua fase Gold.

Será no próximo dia 3 de julho que Marvel’s Iron Man VR vai chegar à Playstation 4 e ao Playstation VR. É um dos momentos altos deste verão no que respeita a lançamentos para o PS VR.

De tal forma que a Sony anunciou que vai haver, na mesma data, um bundle especial da consola dedicado exclusivamente ao jogo.

A história de Marvel’s Iron Man VR acompanha Tony Stark que após vários anos a lutar contra o crime, é atacado por Ghost, um pirata informático e ativista que reutiliza armas antigas da Stark Industries para derrubar o império de Tony.

Os jogadores terão de ajudar Tony Stark na sua luta contra o Ghost e usar os comandos de movimento PlayStation Move para ativar os jatos propulsores do Iron Man e lançar-se aos céus com um arsenal de armas de alta tecnologia na ponta dos dedos.

Creio que poucos jogos encaixarão tão bem no conceito do PS VR como Iron Man. Vestir a armadura de Tony Stark e usar os comandos Move para o controlar deve ser algo bastante intuitivo.

Uma curiosidade do jogo reside no facto de Christos Gage, lendário guionista da Marvel, ter colaborado diretamente na parte narrativa do jogo.

Bundle PlayStation Move + Marvel’s Iron Man VR

O bundle inclui (com um preço de 99,99€):

dois comandos de movimento PlayStation Move

Disco Blu-Ray do jogo

Demo

Entretanto, foi também revelado que já está disponível na PlayStation Store uma demo do jogo que dará a oportunidade a todos os fãs de Tony Stark, de experimentarem antecipadamente as sensações de vestirem o seu fato (que, aliás, é totalmente personalizável).

Esta demo alargada inclui:

Missão tutorial “Malibu”

Cinemática Stark Jet interativa apresentando Tony, Friday e Pepper Potts

Missão Stark Jet “Out of the Blue”

Desafio de Voo (missão opcional)

Desafio de Combate Avançado (missão opcional)

Entretanto, o jogo já terminou o seu ciclo de desenvolvimento pelo que já entrou na sua fase Gold.

Marvel’s Iron Man VR chega à Playstation 4 e ao PS VR a 3 de julho.