MARVEL’S Avengers a caminho da Nova Geração

Avengers, o jogo da MARVEL já tem data para levar a luta pela Justiça às consolas de Nova Geração. Isto segundo um comunicado recente da Square Enix.

No entanto, há mais novidades… venham conhecê-las.

A Square Enix anunciou recentemente que MARVEL’s Avengers será lançado para a Playstation 5 e Xbox Series X a 18 de março deste ano.

Além da chegada do jogo à Nova Geração, surge ainda a novidade da chegada de um novo super-herói à luta: Clint Barton, ou para os amigos, Hawkeye. Conhecido pela sua destreza no uso do arco e flecha, Hawkeye será desta forma, a mais recente aquisição da equipa dos Avengers.

Entretanto, foi ainda comunicado que quem tenha o jogo para Playstation 4 ou Xbox One, poderá fazer o upgrade de forma gratuita para as consolas de Nova Geração, e poderá ainda transferir os seus Saves sem problemas.

Avengers na Nova Geração

Tal como seria de esperar, devido às capacidades técnicas tanto a Playstation 5 como da Xbox Series X, MARVEL’s Avengers irá chegar a estas consolas com uma taxa de framerates mais alta que nas consolas de geração anterior.

Também o grafismo do jogo vai-se encontrar mais aprimorado usando texturas de alta resolução e distância de escrita muito superior. Tudo isto com uma resolução até 4k.

O jogo utiliza ainda os sistemas de armazenamento de dados SSD das consolas para entregar uma experiência muito mais rápida e continua de ação ao jogo, baseando-se nos tempos de acesso ultrarrápidos que os SSD permitem.

O jogo vai poder ser jogado em cross-gen, ou seja, entre jogadores de várias gerações de consolas (por exemplo, jogadores de Playstation 4 e jogadores de Playstation 5).

Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye– Future Imperfect

A história de Future Imperfect, retoma a ação após a conclusão da missão de Kate Bishop – Taking AIM. Podendo ser jogado a solo ou em modo cooperativo, os jogadores irão encontrar em Hawkeye um novo motivo de interesse.

O objetivo de Hawkeye é de encontrar Nick Fury, líder da SHIELD e que acredita ser importante para evitar a ascensão do AIM. No entanto, o que ele vai encontrar é outro perigo. Uma poderosa nova arma encontra-se em construção pela cientista Monica Rappaccini e que poderá alterar drasticamente o destino da Humanidade.

Aumentando ainda mais a trama, Hawkeye vê-se envolvido numa experiência temporal, ganhando a possibilidade de viajar no tempo para o futuro, numa Terra destruída por forças cósmicas e onde reside, Maestro (uma versão mais velha e mais distorcida de Hulk).

Hawkeye vai poder ser usado em todas as plataformas de forma gratuita como parte de Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect.