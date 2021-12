Linux já pode executar 79% dos 100 jogos mais populares da Steam

O segmento do gaming continua a crescer, existindo hoje plataformas transversais a vários sistemas. Se há uns anos um jogo para Windows era exclusivo para esses sistemas, hoje em dia, através de algumas ferramentas, já não é bem assim.

O Linux pode agora executar 80% dos 100 títulos mais populares do Steam graças ao Proton.

Proton: A ferramenta para executar jogos do Windows no Linux

Proton é uma ferramenta lançada pela Valve Software que foi integrada ao Steam Play para permitir executar os jogos do Windows no Linux tão simples quanto clicar no botão Play no Steam. A ferramenta Proton é uma versão modificada do Wine que faz uso do Vulkan para que seja possível executar jogos do Windows no Linux que necessitem de DirectX 11 e 12. De relembrar que o Proton foi integrado no Steam Play em 2018.

De acordo com informações recentes, o Proton permite executar 79% dos 100 títulos mais populares do Steam graças ao Proton. Por outro lado, só 40% dos jogos do TOP 10 da Steam tem suporte para Linux graças ao Proton.

Se ampliarmos o filtro para os mil jogos mais populares do Steam, a percentagem cai para 77%, ficando próximo ao obtido pelos 100 melhores.

Se gosta de jogos, então acompanhem o projeto no link que disponibilizamos em baixo. Para quem ainda considera que o Linux não é um bom sistema para o gaming, esta é a prova que não é bem assim.

Segundo dados de março, o Proton permitia executar mais de 7000 jogos do Windows no Linux.

Proton DB