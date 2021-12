Battle Brothers a caminho da Playstation e Xbox

Após o seu lançamento para a Nintendo Switch e PC, Battle Brothers, o RPG por turnos da Overhype Studios, encontra-se a caminho da Xbox e da Playstation.

Um jogo de estratégia diferente que nos coloca no papel de um guerreiro mercenário. Venham ver mais...

Battle Brothers, um RPG por turnos, que já foi lançado para PC e Nintendo Switch, encontra-se a caminho das consolas Playstation e Xbox. Battle Brothers é um RPG de estratégia (por turnos) que coloca os jogadores no papel de num mercenário, cuja espada será colocada ao dispor de quem pagar mais.

Trata-se de um jogo que apresenta um grafismo extremamente simplista mas, em simultâneo, altamente carismático e que nos remonta a jogos de outras épocas.

Tal como referi, Battle Brothers é um jogo de estratégia por turnos, com mecânicas de RPG, na qual o jogador gere uma companhia de mercenários, num mundo de fantasia medieval.

Com o decorrer do jogo e da campanha, o jogador será livre de aceitar variadas missões (denominadas de contratos), em cenários criados proceduralmente.

O jogo encontra-se dividido em duas componentes distintas. Por um lado, apresenta um mapa estratégico que representa p mundo onde o nosso mercenário vive e por outro lado, apresenta uma camada tática de combate, onde os confrontos se disputam.

No mapa estratégico, o jogador é livre de viajar para onde quiser e aceitar os contratos que pretender. Pelo caminho, pode ainda encontrar vários locais onde poderá encontrar loot. Irá encontrar ainda, muitos inimigos para combater, e cidades onde adquirir bens, armas e equipamentos. Ou mesmo, contratar novos mercenários.

Cada mercenário terá, além das suas próprias histórias pessoais, um conjunto de habilidades especificas, fazendo com que a composição da equipa, será sempre um grupo multidisciplinar.

Será nestas cidades que o jogador irá também, gerir a sua equipa de mercenários e equipá-los com armas e equipamentos. Equipamentos e armas essas que são fielmente recriados de forma a retratar de forma mais fidedigna os seus representados reais.

A partir do momento em que o jogador entre em combate, o jogo passa automaticamente para o mapa tático onde o confronto tomará lugar.

À medida que os combates se vão resolvendo, os elementos da nossa equipa de mercenários vai adquirir experiência, o que possibilitará a sua evolução e aquisição de novas perks.

Está previsto ainda para o jogo, um conjunto de variáveis atmosféricas que irão afetar o equilíbrio de cada combate e que, com o facto de cada inimigo ter as suas próprias habilidades e armamentos, fará com que os jogadores tenham de se adaptar constantemente.

A chegada de Battle Brothers às Playstation e Xbox, está prevista para o inicio de 2022, ainda sem data concreta.