LG vai lançar o seu primeiro PC Gaming em 2022

A LG é uma reconhecida fabricante de tecnologia que também tem as suas propostas no universo dos computadores. Para o universo dos jogos, a sua referência remete-se aos seus monitores com elevadas taxas de atualização, mas não tem até ao momento nenhum PC gaming disponível.

A empresa já anunciou que está a preparar o seu primeiro portátil gaming, com ecrã de 17,3" e uma taxa de atualização máxima de 300 Hz.

O primeiro PC gaming da LG

O portátil para jogos da LG irá surgir integrado na sua marca de jogos UltraGear, no entanto, não parece existir ainda um nome final de produto, apenas o número de modelo: 17G90Q.

Este computador LG gaming vai apresentar-se numa cor roxa acinzentada e as suas especificações de hardware correspondem às exigências de um verdadeiro jogador.

Falamos num PC gaming que virá equipado com processador Intel Core de 11ª geração, baseado em Tiger Lake, com uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. Terá slots de memória duplos para 16 GB ou 32 GB, e um SSD de 1TB de armazenamento. Para arrefecimento contará com um sistema de câmara de vapor.

Mesmo com uma bateria de grande capacidade (93Wh), não se pode esperar que um computador gaming tenha a mesma autonomia que um dos modelos de portáteis que a LG já tem no mercado, ainda assim, deverá garantir boas horas de utilização.

Há a indicação de que o computador venha a pesar cerca de 2,64 kg e tenha uma espessura de 21,4mm. Terá um sistema de som com dois altifalantes e hardware wireless de última geração da Intel para suporte a Wi-Fi 6E. Sendo um portátil para o universo gaming, não poderia faltar o teclado retroiluminado RGB, com personalização através do software LG UltraGear Studio.

Especificações Gerais

17G90Q Tamanho do ecrã 17.3-inch LCD FHD (1,920 x 1,080) IPS 1ms, 300Hz, sRGB 99 percent Aspect Ratio 16:9 Peso 2.64kg (5.82lbs) Dimensões 400 x 271.6 x 20.9 ~ 21.4mm(15.75 x 10.69 x 0.82~0.84 inches) Bateria 93Wh CPU 11th Gen Intel® Core™ Processor Intel Tiger Lake – H GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q Graphics Memória 16/32GB Dual Slots(DDR4) Armazenamento Up to 1TB M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) Cor Purple Gray Teclado Per-key RGB backlit gaming keyboard I/O Port USB 4 Gen 3×2 Type C (x1, USB PD-out & TBT4), USB 3.2 Gen 2×1 Type C (x1, USB PD-out & DP), USB 3.2 Gen 2×1 (x2), HP-Out (4-Pole Headset, US type), HDMI, RJ45, DC-In, microSD/UFS USP IPS 1ms response time & 300Hz refresh rate, Fingerprint Reader on Power button, FHD webcam with Dual Mic, IR Camera, Wi-Fi 6E & Intel® Killer™ Wireless, 2 Way speaker (2.0W x 4) with DTS X Ultra, Cooling System with Vapor Chamber, gaming UI (UltraGear Studio)

Preço e disponibilidade

Ao que tudo indica, o PC gaming seja lançado nos mercados dos EUA e Coreia do Sul no início de 2022. Para outros mercados deverá chegar numa data posterior.

Neste momento, não existe indicação de preços, mas a contar pelas especificações, deveremos estar perante uma máquina com preço elevado, ainda mais no momento de crise de componentes que vivemos.