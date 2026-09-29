Let’s Build a Dungeon já tem data de lançamento

Let’s Build a Dungeon, o jogo que quer colocar os jogadores a criar o seu próprio MMORPG, já tem data de lançamento. Venham saber quando sai este jogo muito… peculiar.

Há quem sonhe em criar o próximo grande MMORPG. Let’s Build a Dungeon quer transformar esse sonho numa experiência jogável, colocando os jogadores no papel de designer e CEO de um estúdio de desenvolvimento. A proposta da Springloaded acaba de receber uma data de lançamento: 11 de fevereiro de 2027, quando chegará ao Steam Early Access e ao Xbox Game Preview para PC.

O jogo já ultrapassou as 195 mil wishlists, enquanto uma demo está atualmente disponível para experimentar no Steam, permitindo ter um primeiro contacto com esta curiosa mistura de simulação de gestão, construção de mundos e RPG.

Criar um jogo dentro de um jogo

Em Let’s Build a Dungeon, o objetivo passa por criar e gerir um MMORPG de raiz. Os jogadores terão de assumir praticamente todas as responsabilidades de um estúdio, desde a criação das aventuras e sistemas de jogo até à gestão da equipa, passando pelo equilíbrio do loot e pelo marketing.

A particularidade está no facto de a própria experiência de desenvolvimento fazer parte da narrativa. Durante o Campaign Mode, será necessário desenvolver o jogo, testá-lo com jogadores virtuais e reagir ao seu feedback, numa espécie de representação satírica — mas surpreendentemente próxima da realidade — do processo de desenvolvimento de videojogos.

O percurso culmina no lançamento do MMORPG dentro do próprio jogo através do GameLink Early Access, uma paródia aos programas de acesso antecipado que se tornaram comuns na indústria.

E aqui surge uma das ideias mais interessantes de Let’s Build a Dungeon: enquanto o jogador terá de ouvir os seus próprios jogadores virtuais, a Springloaded pretende fazer exatamente o mesmo durante o Early Access real.

Uma experiência meta sobre desenvolvimento

A equipa descreve o projeto como uma experiência deliberadamente “meta”, já que muitas das situações enfrentadas pelos jogadores refletem problemas e desafios que a própria Springloaded conhece do desenvolvimento de videojogos.

“Ao permitir aos jogadores imitar o ciclo de desenvolvimento real de Let’s Build a Dungeon dentro do jogo, estamos a cumprir o nosso compromisso de mostrar aos jogadores como é realmente o desenvolvimento de jogos”, explica James Barnard, Game Director.

Esta relação entre criador e comunidade também estará presente durante o Early Access. À medida que o jogo receber atualizações e novos conteúdos antes da versão 1.0, os jogadores poderão continuar a expandir as suas criações e avançar na campanha.

A própria Springloaded pretende recolher o feedback da comunidade para melhorar Let’s Build a Dungeon, criando uma espécie de paralelo entre o estúdio real e o estúdio virtual controlado pelo jogador.

Quatro formas diferentes de jogar

Apesar de a campanha ser o centro da experiência, Let’s Build a Dungeon não pretende limitar a sua proposta à simulação de gestão.

O Campaign Mode será a experiência mais completa, combinando gestão de estúdio, criação de um RPG e testes práticos ao jogo que está a ser desenvolvido. Será necessário contratar e despedir funcionários, desenhar quests, equilibrar recompensas e conquistar jogadores.

Para quem prefere concentrar-se na criação, o Just Build Mode apresenta uma experiência mais descontraída de construção de mundos, apoiada por um sistema de construção baseado em cartas.

Já o Creative Mode oferece um espaço sandbox no qual os jogadores terão acesso às ferramentas de criação e liberdade para experimentar sem as limitações da campanha.

Por fim, o Dungeoneering Mode permitirá explorar experiências criadas pela própria Springloaded, por outros criadores e pela comunidade de Let’s Build a Dungeon.

Milhares de elementos para construir mundos

A criatividade será uma das peças fundamentais da experiência. O jogo contará com uma biblioteca composta por milhares de elementos desenhados à mão, permitindo construir mundos, masmorras e aventuras personalizadas.

A Springloaded pretende assim dar aos jogadores ferramentas suficientemente acessíveis para que possam começar rapidamente a criar, mas também liberdade para desenvolver experiências mais complexas.

A proposta torna-se ainda mais interessante para quem gosta de experimentar com outras pessoas graças à integração com Twitch. Será possível, por exemplo, transformar os espectadores em jogadores virtuais ou permitir que o chat vote em determinadas decisões relacionadas com o estúdio.

Um estúdio dentro do próprio estúdio

O novo trailer apresentado durante o PC Gaming Show Tokyo Direct explora precisamente esta relação entre desenvolvimento e comunidade, mostrando um jogo fictício a ser criado dentro do Campaign Mode enquanto, simultaneamente, Let’s Build a Dungeon enfrenta os mesmos desafios no mundo real.

É uma abordagem que combina humor e uma visão bastante particular sobre a indústria dos videojogos. Afinal, enquanto o jogador tenta satisfazer os seus próprios jogadores virtuais, a Springloaded estará a fazer algo semelhante com a comunidade que acompanhar o projeto durante o Early Access.

Let’s Build a Dungeon chega a 11 de fevereiro de 2027 ao Steam Early Access e ao Xbox Game Preview para PC. A demo já pode ser experimentada, dando aos futuros “diretores de estúdio” uma oportunidade para começar a perceber se têm o que é preciso para criar o próximo grande MMORPG.