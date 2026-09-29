Os AirPods 5 são novos, mas os AirPods Pro 3 continuam a ter argumentos de peso

A Apple apresentou este mês os AirPods 5, que trazem cancelamento de ruído ativo para um patamar de preço inédito na gama. Ainda assim, quem hesita entre os dois modelos tem boas razões para apostar nos AirPods Pro 3.

Um encaixe diferente

O ajuste de uns auriculares depende muito do tamanho e da forma das orelhas, e é aí que os dois modelos divergem. Os AirPods 5 mantêm o formato aberto e assentam na parte exterior do canal auditivo. Já os AirPods Pro 3 seguem o conceito intra-auricular, com almofadas de silicone que vedam o ouvido.

Graças a este fator, o modelo Pro revela-se mais confortável e transmite maior segurança, o que reduz o receio de os auriculares caírem durante o uso.

Medição da frequência cardíaca

Outra das grandes diferenças é a presença de sensores para medir os batimentos cardíacos nos AirPods Pro 3, algo que os AirPods 5 não oferecem. Durante o exercício, estes dados enriquecem as métricas de treino.

Quem usa um Apple Watch beneficia ainda mais, uma vez que os algoritmos da Apple cruzam a informação dos dois dispositivos e têm em conta o tipo de atividade. Num treino de força, por exemplo, se o relógio ficar numa posição pouco favorável no pulso, os auriculares compensam e garantem leituras mais fiáveis.

Há ainda uma novidade no iOS 27: o GymKit chegou ao iPhone, permitindo obter uma experiência semelhante à do Apple Watch apenas com o telemóvel e os auriculares, sem necessidade de usar um relógio.

Funcionalidades para a saúde auditiva

Os AirPods Pro 3 incluem um conjunto de ferramentas de saúde auditiva ausentes nos AirPods 5:

Teste auditivo

Aparelho auditivo

Proteção auditiva

O teste demora cerca de cinco minutos e ajuda a perceber se existe perda de audição. Com base nesse resultado, a função de aparelho auditivo, de nível clínico, cria um perfil sonoro adaptado a cada pessoa. Por fim, a proteção auditiva ajuda a limitar a exposição a ruídos ambientais intensos.

A lista não termina aqui. Os AirPods Pro 3 oferecem também maior autonomia, um cancelamento de ruído superior e uma caixa de carregamento mais completa. No caso do ruído, a diferença é grande: segundo a Apple, o modelo Pro consegue um cancelamento três vezes mais eficaz do que o dos AirPods 5.

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