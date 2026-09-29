PcComponentes: Dias Laranja estão de volta com descontos até 50% e há uma surpresa

Há uma nova campanha promocional que começou a 27 de setembro e termina a 11 de outubro, com várias oportunidades para quem procura aproveitar descontos em diferentes categorias de produtos.

Durante os chamados Dias Laranja, os consumidores podem encontrar descontos até 50%, numa campanha que aposta também em ofertas de duração limitada.

Dias Laranja: Uma super oferta todos os dias

Um dos destaques da campanha é a disponibilização de uma super oferta por dia, permitindo encontrar diariamente uma oportunidade diferente.

Além destas promoções, os Dias Temáticos apresentam ofertas flash que ficam disponíveis durante períodos limitados, entre 24 e 48 horas. Ou seja, quem encontrar um produto interessante terá de aproveitar dentro da janela definida para cada campanha.

Descontos até 50%

A campanha decorre durante duas semanas e promete descontos que podem chegar aos 50%, abrangendo diferentes produtos e categorias.

A dinâmica da campanha foi pensada para incentivar visitas regulares: todos os dias podem surgir novas oportunidades e, nos Dias Temáticos, algumas promoções permanecem disponíveis apenas durante 24 ou 48 horas.

Assim, entre 27 de setembro e 11 de outubro, há várias oportunidades para procurar preços mais baixos e acompanhar as ofertas que vão sendo disponibilizadas ao longo da campanha.

Se está a pensar comprar algum produto nas próximas semanas, pode valer a pena acompanhar os Dias Laranja para tentar encontrar uma das ofertas disponíveis durante a campanha.