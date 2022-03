LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, uma viagem aos bastidores

Pessoalmente e creio que para muitos fãs de Star Wars e LEGO, o jogo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga está a criar grandes expetativas e antecipação.

E recentemente, a Warner Bros. Games, a TT Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games (entidades parceiras neste jogo) disponibilizaram um novo vídeo que mostra um pouco mais sobre a forma como o desenvolvimento do jogo está a decorrer.

A ligação entre o mundo dos videojogos e a marca LEGO encontra-se sólida e risonha, o que é o mesmo que dizer, que se trata de uma simbiose que ainda tem muito para dar aos jogadores e muitos mais jogos a serem desenvolvidos no futuro.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga será o próximo jogo a caminho, fruto de uma parceria criada entre a Warner Bros. Games, a TT Games, o LEGO Group e a Lucasfilm Games e tem como data de lançamento prevista, o próximo dia 5 de abril deste ano.

Ainda faltando um par de meses para que o jogo chegue ao mercado, foi disponibilizado um novo vídeo que mostra os bastidores do desenvolvimento do jogo.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga é o jogo mais ambicioso até à data da parceria entre a LEGO e a LucasFilms para o universo Star Wars e será um titulo verdadeiramente épico.

Sempre sob a batuta bem humorada associada aos personagens e jogos LEGO, o jogo contará a lendária saga de Skywalker e incluirá uma nova perspectiva na terceira pessoa, novas mecânicas de combate que se traduzirão em ação visceral e empolgante, naves icónicas construídas peça a peça, e um dos modos favoritos dos fãs, o Modo Mumble.

O vídeo de bastidores documenta a colaboração entre as 4 marcas e os seus esforços em desenvolver com LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, um jogo especial para os fãs destes dois universos.

Adicionalmente, é-nos também apresentada a visão da equipa sobre alguns dos Easter Eggs que poderemos encontrar escondidos no jogo, como o Modo Pew Pew, que substitui todos os efeitos sonoros das armas com sons fonéticos que simulam blasters, sabres de luz e muito mais.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga será lançado a 5 de Abril de 2022 para Xbox Series X, consolas Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Os jogadores que fizerem a reserva da versão digital do jogo receberão acesso antecipado ao Pacote de Personagens Trooper no dia de lançamento. O pacote ficará disponível um mês após o lançamento para quem adquirir a Coleção de Personagens (Pacote de Época que incluirá todos os sete Pacotes de Personagens) ou poderá ser adquirido em separado. Comprar a versão digital do jogo também inclui Obi-Wan Kenobi Clássico como personagem jogável, que não estará disponível para compra. A edição física da Deluxe Edition inclui uma mini figura exclusiva LEGO Star Wars, o Luke Skywalker com Leite Azul.