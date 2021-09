Novo trailer para LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

A Parceria entre a LEGO e a Disney (detentora da LucasFilms) está forte e, ao longo dos últimos anos, tem-se fortalecido com o lançamento de vários jogos que juntam os dois universos tão ricos como são o da LEGO e Star Wars.

Em breve iremos ter LEGO Star Wars: The Skywalker Saga mas, enquanto não chega, foi disponibilizado um trailer do jogo. Venham ver.

Em desenvolvimento pelos estúdios da Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga é a próxima etapa na união entre o universo LEGO e Star Wars.

Ainda faltando um pouco para o seu lançamento, previsto para a Primavera do próximo ano, foi agora revelado um novo trailer do jogo.

De forma a mostrar como já se encontra o desenvolvimento do jogo, a Warner Bros. Games, a TT Games, o The LEGO Group e a Lucasfilm Games disponibilizaram recentemente um trailer de jogabilidade para LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Neste próximo jogo, os jogadores irão explorar a galáxia LEGO Star Wars como nunca e viver a ação ininterrupta de todos os nove filmes da saga Skywalker, reinventados com hilariante humor LEGO.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga tem como curiosidade a de apresentar a maior lista de personagens jogáveis na série LEGO Star Wars. Neste jogo de divertida ação, os jogadores irão envolver-se em novas formas de combate enquanto empunham sabres de luz, disparam blasters e atacam com os diferentes golpes das maiores lendas de todas as eras da Saga Skywalker.

Os jogadores podem lutar contra as forças do mal com os personagens favoritos, como Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 e uma legião de outros heróis.

Os melhores veículos espaciais e terrestres também estão disponíveis para comandar. Os jogadores podem saltar para a velocidade da luz no Millennium Falcon para ultrapassar as naves estelares Imperiais, lutar contra os TIE fighters da Primeira Ordem em X-wings da Resistência, ou fazer podrace em Tatooine. Os jogadores poderão viajar pelo hiperespaço e explorar planetas que podem ser desbloqueados durante as suas aventuras. Da lua selva de Ajan Kloss ao vibrante planeta coberto por cidades, Coruscant, a galáxia LEGO Star Wars é sua para descobrir e jogar

Desenvolvido pela TT Games em colaboração com The LEGO Group, Lucasfilm Games e a Warner Bros. Games, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga será lançado na Primavera de 2022 para a família de dispositivos Xbox One, incluindo Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.