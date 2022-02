King Arthur: Knight’s Tale, uma outra história do Rei Artur

Os estúdios húngaros NeocoreGames encontram-se a ultimar o seu próximo jogo, King Arthur: Knight's Tale.

Uma aventura em redor do mítico Rei Artur que recebeu um pequeno adiamento e já tem nova data de lançamento.

Inicialmente previsto para fevereiro, King Arthur: Knight's Tale recebeu um pequeno adiamento para março deste ano (na versão PC), com o objetivo de melhorar a experiência global do jogo, segundo o que referem os estúdios húngaros NeocoreGames.

Na sua essência, King Arthur: Knight's Tale é um jogo de estratégia que apresenta uma jogabilidade tática (por turnos) que decorre nos tempos do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda mas que apresenta uma história diferente da que estamos habituados.

Trata-se de um hibrido de jogo tático e RPG e cuja história tem inicio imediatamente a seguir à batalha de Camlann, onde Mordred abate Rei Artur.

O jogo decorre assim, num mundo de fantasia negro que, baseado na mitologia do Rei Artur (e com forte ligação aos jogos de estratégia anteriores da NeocoreGames, King Arthur), apresenta-se diferente na forma como aborda a história e o próprio Rei Artur.

Os jogadores encarnam Sir Mordred, o arqui-inimigo do Rei Artur e que o aniquila na batalha de Camlann. No entanto, quando Sir Mordred matar Artur, é também fatalmente ferido, acabando por morrer também. No entanto, algo acontece e apesar de ambos caírem em combate, também ambos regressam dos mortos.

A Lady of the Lake (A Senhora do Lago), uma outra figura mitológica e importante de Avalon, consegue trazer-nos do Reino dos Mortos mas com uma missão muito particular.

Ao que parece, o próprio Rei Artur, também ele regressado do Além, veio transformado em algo negro, algo muito mais poderoso e a nossa missão será a de eliminar esta versão malévola do Rei Artur. King Arthur: Knight's Tale apresenta-nos, como podem ver, uma versão muito negra e retorcida do mítico Rei.

Para tal, o jogador vai controlar uma pequena equipa de heróis que se reunirão em redor da Távola Redonda e que partirão para missões, baseadas em combates táticos por turnos. São mais de 30 heróis diferentes à escolha, divididos por 6 classes distintas e que poderão combinar centenas de skills e artefatos, criando assim jogabilidades diferentes.

Mas King Arthur: Knight's Tale não se baseará apenas em batalhas. Além de um enredo rico e de vários locais clássicos relacionados com a lenda do Rei Artur, também haverá um pouco de gestão associada.

Com efeito, existirá ainda um sistema de gestão de Camelot, através do qual o jogador terá de reconstruir a mítica cidade e construir novos edifícios e infraestruturas que irão permitir o desbloqueio de novas habilidades e armamentos.

King Arthur: Knight's Tale chega a 29 de março ao Steam com as versões para PlayStation 5 e Xbox Series X mais tarde, ainda com datas por anunciar.