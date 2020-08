Kill it With Fire, e o fim da praga de aranhas

Foi revelada a data de lançamento para um jogo que é dedicado a todos os que não suportam aranhas: Kill it With Fire.

Venham ver um pouco mais deste tresloucado jogo de luta contra os aracnídeos.

Não posso avançar sem fazer um aparte, pois, creio sinceramente que este jogo, Kill it With Fire (Mata-as com o Fogo, em português) é o primeiro FPS dedicado a aranhas. Pelo menos, não me recordo de nenhum jogo do género.

Kill it With Fire é um jogo desenvolvido pelos estúdios independentes Casey Donnellan Games e distribuido pela tinyBuild que se prepara para o lançamento, no Steam.

Tal como já devem ter percebido, o jogo centra a sua história num dos mais antigos receios de muitas pessoas: as aranhas.

O jogador toma controlo de um personagem no seu lar, nos subúrbios de uma cidade (norte-americana?!) que se encontra sob ataque das aranhas. Está declarada a guerra e é para a guerra total que partimos. Armados com panos, livros, frigideiras, isqueiros… tudo vale. Até uma pistola podemos usar contra os pobres animais.

A guerra contra as aranhas está oficialmente declarada a 13 de agosto

No entanto, tudo tem um preço e, no decorrer da sessão de carnificina contra os aracnídeos, torna-se muitas vezes, impossível controlar as nossas ações.

Conforme podem ver no trailer de Kill it With Fire que mostramos acima, os danos colaterais poderão ser imensos. Desde partir os m+oveis da nossa casa, até ao pegar fogo ao nosso lar… o caos instala-se, neste jogo que, acima de tudo, pretende ser bem-disposto e divertido.

Kill it With Fire será lançado a 13 de agosto naquele que será o dia mais negro da história para todas as aranhas virtuais, nos PCs.