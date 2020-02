Jogos grátis no PS Plus para março

Novo mês, novos jogos adicionados ao portefólio do serviço Playstation Plus.

Este é o lema do serviço Playstation Plus que a Sony disponibiliza e que entre outras coisas, permite aos jogadores usufruírem de jogos novos todos os meses.

Sim, é verdade, março chegou e com ele novos títulos foram adicionados à lista de jogos disponíveis pelo serviço Playstation Plus. De relembrar que o serviço Playstation Plus disponibiliza todos os meses e de forma gratuita, a todos os possuidores de subscrições válidas, novos jogos. A lista de março é:

Shadow of the Colossus

Um jogo que dispensa apresentações e que o Pplware teve o prazer de experimentar (ver aqui). O jogador embarcará numa missão para trazer uma rapariga de volta à vida, e pelo caminho terá de derrotar 16 bestas gigantescas.

Armados apenas com a sua perspicácia, uma espada mágica e um arco, terão de se aventurar pelas vastas paisagens, na garupa do seu fiel cavalo, em busca de cada Colossus. Mas atenção: apesar de cada gigante ter a sua fraqueza, descobri-la e explorá-la será tudo menos fácil. Uma empolgante aventura repleta de exploração, plataformas, resolução de puzzles e ação.

Sonic Forces

Outro jogo para o qual todas as palavras serão poucas e cujo personagem é um dos mais conhecidos do mundo dos videojogos. Sonic Forces apresenta-nos o malvado Dr. Eggman que conquistou grande parte do mundo com a ajuda de um novo, poderoso e misterioso vilão chamado Infinite.

Agora, cabe aos jogadores ajudar o Sonic a reunir um exército para salvar o mundo à medida que luta contra o caos e a destruição.

E ainda…

Há sempre um “E ainda… ” e neste mês de março esta rubrica recai sobre Holfraine, novamente um jogo desenvolvido no âmbito da iniciativa Playstation Talents.

Desta forma, os subscritores válidos do serviço PlayStation Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Holfraine, cujo lançamento coincide com a data de disponibilização destes jogos no PlayStation Plus, ou seja, 3 de março de 2020.

Holfraine é um multi jogador online do género Hero Shooter, que aposta na criação de um modo de jogo all in one, que combina várias formas de missão em apenas uma sessão como, por exemplo, eliminação, proteção de zona e captura por drone, em partidas rápidas, com 10 minutos de duração.