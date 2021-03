Eis a chegada de um mês novo, e com ela, também chegam novos jogos ao catálogo do serviço Playstation Plus.

Venham conhecê-los com o Pplware.

O primeiro trimestre de 2021 está a terminar. No entanto, nada como terminá-lo com uma nova lista de jogos a chegarem ao serviço Playstation Plus, da Sony Playstation.

Os jogos que chegam agora em março, vão engrossar o catálogo do Playstation Plus e estarão disponíveis para download gratuito a partir de 2 de março, para todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço Playstation Plus.

Mas venham conhecer as novidades de março:

Final Fantasy VII Remake

Em Final Fantasy VII Remake, o mundo está sob o domínio de Shinra, uma empresa que controla a energia mako, a força vital do planeta. Na cidade de Midgar, Cloud Strife, um antigo membro da unidade de elite SOLDIER da Shinra e agora mercenário, ajuda o grupo de resistência Avalanche sem fazer ideia das consequências épicas que o aguardam.

Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes, um jogo de sobrevivência na terceira pessoa, passa-se num mundo pós-apocalíptico infestado por criaturas monstruosas, onde os jogadores serão um dos últimos sobreviventes da humanidade e, sozinhos ou acompanhados de mais dois sobreviventes, terão de enfrentar as hordas de inimigos mortais e bosses épicos, de forma a tentarem retomar aquilo que foi perdido.

O jogo estará disponível, de forma gratuita, para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4, entre 2 de março e o próximo dia 5 de abril.

Farpoint – VR

Durante o mesmo período, os membros do PlayStation Plus poderão ainda descarregar Farpoint – VR (para a Playstation 4 e para a Playstation 5), um jogo de ação na primeira pessoa com exploração livre na realidade virtual, onde os jogadores terão a oportunidade de dominarem um arsenal de armas e de se juntarem a um amigo no modo cooperativo online, assim como de sentirem o impacto distinto de cada arma e melhorarem a sua pontaria graças à compatibilidade com o controlador de mira PlayStation VR.

E ainda… Maquette

Em março, há mais novidades para os subscritores do PlayStation Plus que têm uma PlayStation 5, já que para além de poderem continuar a descarregar o divertido Destruction AllStars, poderão ainda transferir, sem custos adicionais, Maquette, um jogo de puzzles desenvolvido pela Graceful Decay, que será lançado no dia em que fica disponível para os subscritores do PlayStation Plus com uma Playstation 5, ou seja, 2 de março.

Mas também…Jade’s Ascension

As novidades não ficam por aqui já que no próximo mês, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar Jade’s Ascension (para a Playstation 4), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents. No reino de Mojolonia existe uma tradição. Quando os seus imperadores têm de passar do poder, a “Ascenção de Jade” é posta em marcha, um teste concebido para selecionar sucessores dignos para o trono. De seguida, candidatos de diferentes cantos do império, independentemente da sua origem, reúnem-se para continuar a dinastia.

Por fim, gostaria de recordar ainda que o jogo Destruction All Stars, ainda se encontra disponível para download. Até ao próximo dia 5 de abril, possuidores de uma subscrição válida Playstation Plus, poderão descarregar este jogo multijogador de ação desportiva, disponível apenas na PlayStation 5.