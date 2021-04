Jogos grátis no PS Plus para maio

A Sony Playstation já revelou quais os jogos a entrarem neste mês de maio, no catálogo do Playstation Plus.

Ação e adrenalina serão os pratos fortes deste mês. Venham conhecer os jogos Playstation Plus de maio.

No próximo dia 4 de maio, chegam novos jogos ao catálogo do Playstation Plus e estarão disponíveis para download gratuito a partir desse momento.

Venham descobrir quais os jogos que chegam para todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço Playstation Plus.

Battlefield V

Palavras para quê? Battlefield V traz de volta, toda a ação da Segunda Guerra Mundial, naquilo que se pode chamar de um regresso às origens da série.

Battlefield V estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4 entre 4 e 31 de maio, e leva os jogadores a participarem em grandes conflitos multijogador, nas Grand Operations ou nas Combined Arms. Por outro lado, podem também apenas explorar as Histórias de Guerra para um jogador.

Stranded Deep

Uma boa surpresa para quem goste de jogos do género survival, Stranded Deep chega também no próximo dia 4 de maio.

Em Stranded Deep, depois da queda do nosso avião, os jogadores ficam perdidos na imensidão do oceano pacífico e, sozinhos e sem forma de pedir ajuda, terão de sobreviver. Para isso terão de explorar a terra e o mar em busca de materiais para criarem ferramentas, armas e abrigos.

Tal como Battlefield V, Stranded Deep estará disponível, de forma gratuita, para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4, entre os próximos dias 4 e 31 de maio.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last

Preparem-se para provocar o caos e muita amálgama de metal, pois Wreckfest: Drive Hard. Die Last está a chegar ao Playstation Plus.

Também a partir da próxima terça-feira, dia 4 de maio, os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5, poderão transferir de forma gratuita, o jogo Wreckfest: Drive Hard. Die Last, onde irão participar em brutais corridas que terão, inevitavelmente, acidentes espetaculares.

E ainda…

Ainda neste mês de maio, os jogadores com subscrições válidas do PlayStation Plus, poderão descarregar Waves Out! (para a Playstation 4), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

O que acham das aquisições do Playstation Plus deste mês?

Campanha “Jogos por menos de 20 €” de regresso à PlayStation Store

Entretanto, gostaríamos de informar que a campanha “Campanha “Jogos por menos de 20€” está de regresso e vai-se estender ao longo dos próximos dias, até 12 de maio.

Com destaque para jogo como STAR WARS: Squadrons, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition ou Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, esta promoção é de aproveitar.

Deixamos-vos de seguida alguns dos destaques da Campanha “Jogos por menos de 20 €”: