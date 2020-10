Jogos grátis no PS Plus para outubro

O mês de outubro está à porta e com ele uma nova fornada de jogos para o serviço da Sony, o PS Plus.

A lista já é conhecida e podem verificar aqui mesmo.

Outubro, na maior parte dos casos, corresponde ao final do tempo de férias e ao regresso às aulas. No entanto, não quer obrigatoriamente dizer que tudo seja menos bom.

E para dar um pouco mais de cor a este início de aulas e de outono, eis que vêm jogos a caminho. Assim, a lista de jogos disponibilizados pelo Playstation Plus neste mês de outubro já é conhecida.

The Last of Us Remastered

Um dos melhores jogos de sempre e exclusivo da consola da Sony, The Last of Us. O jogo leva-nos então numa viagem emotiva num mundo pós-pandémico, no qual Joel e Ellie, unidos por circunstâncias desesperadas, têm de contar um com o outro para sobreviverem a uma brutal viagem pelo que resta dos EUA.

Os jogadores terão a oportunidade de mergulhar no passado da Ellie em Left Behind. É um capítulo para jogador individual que conta os antecedentes da história de Ellie. Dessa forma, resta lutar pela sobrevivência pelos territórios abandonados e reclamados com oito novos mapas para multi-jogador . Além disso, tem um modo de dificuldade acrescida para jogador individual. Terão ainda a oportunidade de ver um vídeo dos bastidores do jogo, com comentários do elenco e do diretor criativo do título.

The Last of Us Remastered

MLB The Show 19

Em MLB The Show 19 os jogadores poderão participar no derradeiro duelo de basebol: lançador e batedor “mano a mano”. Além disso, terão ainda a oportunidade de fazer um amigável, experimentar o estilo RPG ou dominar tudo e todos online com lendas antigas ou da atualidade da MLB.

MLB The Show 19

E ainda…

As novidades para os membros do PS Plus não ficam por aqui. Isto pois a SIE anunciou ainda que, em outubro, os subscritores do PS Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Wizards Tourney. É um título que corresponde a uma competição caótica, onde feiticeiros de todo o mundo competem entre si. Acontece então através de provas de até quatro participantes, para decidir quem é o mais talentoso. Aqui, os jogadores terão de escolher um entre os 12 feiticeiros e começar a batalha num dos 7 cenários fantásticos, cheios de armadilhas e desafios que vão testar o seu talento para a magia.