Jogos grátis no PS Now para outubro

Quem tenha uma subscrição válida do serviço Playstation Now, prepare-se, pois vêm novos (e bons) jogos a caminho neste mês de outubro.

A lista já é conhecida pelo que vamos ver o que nos espera.

Chegou o momento do mês em que a Sony revela os jogos que se juntam ao Playstation Now e ficam dessa forma disponíveis gratuitamente para download, por todos os interessados e que tenham uma subscrição válida do serviço.

Os novos títulos estão disponíveis no Playstation Now desde o dia 5 de outubro e, são os seguintes:

Palavras para quê? A continuação de um dos melhores jogos de sempre chega agora ao Playstation Now. É uma oferta imperdível por quem não tenha tido a oportunidade de jogar ainda esta sequela que, também ela, se encontra fantástica.

Assim sendo, os subscritores do PlayStation Now poderão até ao próximo dia 3 de janeiro de 2022 voltar a visitar Ellie, Joel e Abby, sem encargos adicionais.

Cinco anos após a viagem mortífera pelos EUA pós-pandémicos, Ellie e Joel assentam em Wyoming. A vida numa comunidade próspera dá-lhes estabilidade, apesar da ameaça dos infetados e dos sobreviventes em desespero. Quando um evento violento perturba essa paz, Ellie parte numa viagem incansável em busca de justiça. Ao perseguir os responsáveis, ela é confrontada com as repercussões devastadoras, tanto a nível físico como psicológico, das suas ações.

Fallout 76

Outro jogo que praticamente dispensa apresentações: Fallout 76.

Neste titulo da Bethesda voltar a explorar o vasto e moribundo terreno baldio, devastado pela guerra nuclear onde a ação se passa.

Com a adição de um mundo aberto multijogador à história de Fallout, será necessário trabalhar em conjunto (ou não), para sobreviver. Sob a ameaça de aniquilação nuclear, este grande e dinâmico mundo criado no universo Fallout terá muitas surpresas para desvendar.

Desperados III

A estratégia e ação do Oeste americano invadem o Playstation Now, com Desperados III.

Nesta prequela há muito esperada do fantástico clássico Desperados: Wanted Dead or Alive, John Cooper juntará forças à noiva em fuga Kate, ao questionável assassino profissional Doc McCoy, ao caçador gigante Hector e a Isabelle, uma mulher misteriosa oriunda de Nova Orleães. A busca por redenção de Cooper levá-lo-á a si e à sua quadrilha em aventuras através de vilas rurais, pântanos e rios, terminando num confronto dramático digno das maiores lendas do Faroeste.

E ainda... Final Fantasy

Tal como anunciado em setembro (ver aqui), até janeiro de 2022, vai ser adicionado um título por mês da série de Final Fantasy, ao PlayStation Now, para que os jogadores possam desfrutar dos títulos nas consolas PlayStation 4 ou PlayStation 5 ou no PC.

Assim, desde dia 5 de outubro, os subscritores do serviço poderão jogar o Final Fantasy VIII Remastered, onde a República de Galbadia, sob influência da feiticeira Edea, mobiliza os seus vastos exércitos contra as outras nações mundiais. Squall e outros membros da SeeD juntam forças com uma combatente da resistência para fazer frente à tirania de Galbadia e impedir que Edea cumpra o seu derradeiro objetivo.

A aventura que começou com Final Fantasy VII a 7 de setembro, continuará a 2 de novembro com o Final Fantasy IX Digital Edition, a partir do próximo dia 7 de dezembro conta com o Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e, a 4 de janeiro de 2022, para completar os cinco títulos disponíveis no PlayStation Now, ficará disponível o Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Tempo de dizer... Adeus

Chegam jogos, mas, também partem jogos e também já são conhecidos os títulos que vão deixar o catálogo de streaming do Playstation Now.

São eles Judgment e Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game, para dar lugar aos seguintes títulos: Amnesia: Collection e Yet Another Zombie Defense HD.