Jogos grátis no Playstation Plus para novembro de 2024

Chegou novembro e com a chegada do novo mês, também chegam novos jogos ao catálogo do Playstation Plus, prontos para serem jogados gratuitamente por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Com a chegada do penúltimo mês do ano, chegam também reforços ao Playstation Plus.

com efeito a Sony revelou quais títulos que chegam este mês, sem custos adicionais, a todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus, disponíveis para download na PlayStation Store de 5 de novembro a 2 de dezembro.

Jogos do mês (Essential - Extra - Premium)

Os jogos do mês são os seguintes, encabeçados pela experiência diferente mas muito interessante, Ghostwire: Tokyo:

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged para Playstation 4 e Playstation 5: é um simulador arcade baseado no universo de Hot Wheels, onde o jogador pode conduzir mais de 130 veículos, incluindo Hot Wheels Originals, Hot Wheels Monster Trucks, motas e ATVs, cada um com o seu próprio estilo de condução, em diversos modos de jogo e cenários impressionantes. O jogador poderá também melhorar os seus veículos através de uma árvore de habilidades específica, que afeta diretamente o desempenho, explorar 5 novas localizações e criar a pista dos seus sonhos com o potente editor, ou experimentar as criações da comunidade.

Ghostwire: Tokyo para Playstation 5: é um jogo de ação e aventura onde forças sobrenaturais mortais, controladas por um ocultista perigoso, invadiram Tóquio, o que causou o desaparecimento instantâneo da população da cidade. O jogador terá que aliar-se a uma poderosa entidade espectral na sua busca de vingança e dominar um arsenal poderoso de habilidades para desvendar a obscura verdade por detrás das misteriosas desaparecimentos enquanto enfrenta o desconhecido.

DEATH NOTE Killer Within para Playstation 4 e Playstation 5: é um jogo online de dedução social para até 10 jogadores, divididos em duas equipas com objetivos diferentes. Para vencer, os jogadores terão de identificar os adversários e eliminar L, que ameaça o poder de Kira, ou obter o Death Note. O Death Note está escondido entre os jogadores, o que resulta num emocionante jogo de gato e rato até que uma equipa vença a outra. Cada papel tem as suas características, permitindo ao jogador desenvolver estratégias complexas. Dependendo do papel atribuído, o jogador poderá formular diferentes estratégias, transformando cada situação aleatória num confronto tático com muito a ganhar... ou a perder. DEATH NOTE Killer Within estará disponível no dia de lançamento para todos os jogadores do PlayStation Plus.

Pacotes exclusivos do PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

O PlayStation Plus oferece aos utilizadores a possibilidade de obter pacotes de conteúdos, skins e itens exclusivos através da PlayStation Store, sem custo adicional, para jogos gratuitos como Valorant, Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys ou Call of Duty: Warzone, entre outros. Os seguintes pacotes exclusivos destacam-se: