Campeonato Mundial de League of Legends prestes a arrancar

A Riot Games anunciou no decorrer desta semana, quais os artistas que irão atuar no decorrer da cerimónia de abertura do Campeonato Mundial de League of Legends. Venham ver que merece a pena...

O Campeonato Mundial de League of Legends está prestes a começar e nada como o "pontapé de saída" ser dado em grande, certo?

É precisamente isso que a Riot Games quer fazer e para tal, já anunciou os artistas que irão estar presentes no arranque da competição.

Linkin Park, Ashnikko, Mars Atlas of Forts, e Tiffany Aris são os nomes anunciados e que vão atuar na Cerimónia de Abertura que antecede o Campeonato Mundial de League of Legends de 2024 (também conhecido como Worlds). O Worlds será realizado na Arena O2 de Londres no Sábado, 2 de novembro.

Os Linkin Park subirão ao palco com o seu hino de sucesso do Worlds 2024, “Heavy Is The Crown”. Esta faixa, entrou para a história do League of Legends como a maior estreia de um hino até à data, quando foi lançado a 24 de setembro de 2024. Ele acumulou mais de 270 milhões de transmissões de áudio globais e seu videoclipe tem atualmente mais de 56 milhões de visualizações no YouTube. Esta atuação no Worlds dá início à segunda parte da digressão From Zero World Tour da banda, que antecede o lançamento do novo álbum From Zero a 15 de novembro e duas datas esgotadas num estádio em São Paulo, Brasil.

A colaboração explosiva de Ashnikko com Arcane “Paint The Town Blue”, lançada a 5 de setembro, é o primeiro single da banda sonora da segunda temporada de Arcane e é destacada no trailer principal, que recebeu mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. O tema da canção centra-se na adorada protagonista de Arcane, Jinx, que é uma das personagens favoritas de Ashnikko. A sua primeira atuação ao vivo de “Paint The Town Blue” dará aos fãs um aperitivo da segunda temporada de Arcane antes de regressarem a Piltover e Zaun quando o Ato 1 da temporada em três atos estrear na Netflix no sábado, 9 de novembro.

Mars Atlas e Tiffany Aris vão interpretar “Still Here”, que foi apresentada na cinemática da Temporada 2024 a 10 de janeiro. A cinemática, que também conta com a participação de 2WEI, tornou-se o vídeo mais visto do canal de League of Legends no YouTube num período de 24 horas após a sua estreia. Atualmente, ele tem mais de 124 milhões de visualizações no YouTube.

O Worlds é o auge da competição LoL Esports, no qual as melhores equipas de nove regiões competem pelo título de campeão mundial. Realizado após o culminar da época regular numa região anfitriã diferente todos os anos, equipas qualificadas de League profissionais de todo o mundo participam no torneio, que se estende por três meses.