Jogos grátis no Playstation Plus para Junho de 2022

Junho já cá canta e os reforços do Playstation Plus também já são conhecidos.

Venham ver conosco, quais os jogos que agora se juntam à já extensa lista disponível no catálogo do serviço da Sony Playstation.

Chegámos a meio do ano de 2022, o que é o mesmo que dizer, chegámos a Junho de 2022. E com a chegada de um novo mês, chegam também novidades ao Playstation Plus.

Assim sendo, quem tenha uma subscrição válida do serviço pode obter os seguintes jogos a partir da próxima terça-feira, dia 07 de junho, e até ao dia 04 de julho de 2022.

God of War

Em God of War, Kratos é pai novamente. Como mentor e protetor de Atreus, um filho determinado a ganhar o seu respeito, ele vê-se forçado a enfrentar e a controlar a raiva que há muito o define enquanto explora um mundo extremamente perigoso com o seu filho.

Com a vingança contra os deuses do Olimpo enterrada no passado, Kratos vive agora num reino de divindades e monstros nórdicos. É neste mundo duro e impiedoso que tem de lutar para sobreviver e não só ensinar o seu filho a fazer o mesmo, mas também impedi-lo de cometer os erros manchados de sangue que o Fantasma de Esparta cometeu.

Esta deslumbrante reinvenção de God of War pega em todas as características marcantes desta série icónica – o combate brutal, as lutas épicas com bosses e as dimensões de cortar a respiração – e mistura-as com uma narrativa poderosa e emotiva que redefine o mundo de Kratos.

Esta é uma excelente oportunidade de jogar, ou de voltar a jogar, este título épico, já que já anunciado está o novo God of War Ragnarök, que contará com mais de 60 opções de acessibilidade criadas de forma a satisfazer as necessidades de todo o tipo de jogadores. Relembra aqui uma publicação do Blog Oficial da PlayStation® que fala disso mesmo.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

Também NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, disponível para a PlayStation 4 é um dos jogos deste mês de junho de 2022. Este título permite aos jogadores formarem uma equipa de 4 membros e combaterem contra outras equipas online! SHINOBI STRIKER foi construído de raiz num estilo gráfico completamente novo.

Nickelodeon All-Star Brawl

Por outro lado, em Nickelodeon All-Star Brawl para a PlayStation 5 e PlayStation 4, os jogadores poderão lutar com as suas personagens favoritas da Nickelodeon em batalhas de plataforma bombásticas!