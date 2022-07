Jogos grátis no Playstation Plus para Julho de 2022

Convém lembrar ainda que desde o passado dia 23 de junho, que o novo PlayStation Plus já se encontra em vigor, ou seja, desde esse dia, que o Playstation Plus se fundiu com o PlayStation Now num novo e único serviço com três níveis de subscrição:

PlayStation Plus Essential

Inclui as mesmas vantagens incluídas no PlayStation Plus como era antes desse dia. Ou seja:

Dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais

Descontos exclusivos

Armazenamento na nuvem para as gravações de jogos

Acesso ao modo multijogador online

Os preços do PlayStation Plus Essential não sofreram qualquer alteração face ao antigo serviço do PlayStation Plus, ou seja:

Subscrição de 1 mês: 8,99€

Subscrição de 3 meses: 24,99€

Subscrição de 12 meses: 59,99€

PlayStation Plus Extra

Inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation Plus Essential e ainda um catálogo de até 400 dos melhores títulos para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5, contando os grandes êxitos dos PlayStation Studios e outras grandes editoras. Neste nível, os jogos são transferíveis.

Os preços do PlayStation Plus Extra são os seguintes:

Subscrição de 1 mês: 13,99€

Subscrição de 3 meses: 39,99€

Subscrição de 12 meses: 99,99€

PlayStation Plus Premium

Inclui as mesmas vantagens dos níveis PlayStation Plus Essential e PlayStation Plus Extra e ainda mais 340 jogos incluindo títulos Playstation 3, disponíveis em streaming na nuvem, um catálogo de clássicos populares da PlayStation original, Playstation 2 e PSP, disponíveis para jogar em streaming ou por transferência. A transmissão em streaming dos jogos da PlayStation original, Playstation 2, PSP e Playstation 4 que está incluída nos níveis PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium está disponível nos mercados em que o PlayStation Now está disponível atualmente. Os jogadores podem aceder à transmissão em streaming a partir das consolas Playstation 4 e Playstation 5 ou PC. Este nível inclui também acesso a jogos por tempo limitado, de forma a que os jogadores possam experimentar alguns títulos antes de comprá-los.

Os preços do PlayStation Plus Premium são os seguintes: