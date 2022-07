Com o tempo a melhorar, as deslocações de bicicleta tornam-se mais agradáveis. Sejam os passeios ou até mesmo as deslocações para o trabalho, para ir às compras ou fazer algum recado, são as e-bikes as melhores opções para as subidas e descidas que todos os dias temos que enfrentar.

A E-Bike LAOTIE FT100 é a proposta que hoje damos a conhecer.

A E-Bike LAOTIE FT100 é uma bicicleta com bateria de 15Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade em 5 a 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na LAOTIE FT100 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Pode atingir uma velocidade máxima de 40 km/hora, mas está limitada a 25km/h, além disso pode subir inclinações de 35º só com a ajuda do motor.

Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal LCD na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 150 kg. De notar que a bicicleta pesa 38 kg. Além disso, é dobrável para ser mais fácil de transportar e arrumar e ajustável tanto na altura do acento quanto do guiador.

A ebike LAOTIE FT100 está disponível por 1295,55€, utilizando o código de desconto BGissamt100. O envio é feito a partir de armazém europeu, com um custo de 20€, e não está sujeito a qualquer taxa adicional na entrega.

LAOTIE FT100