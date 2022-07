Jogos grátis no Playstation Plus para agosto de 2022

Agosto, o mês quente do ano encontra-se ao virar do fim de semana e com ele chegam também novos jogos ao catálogo do Playstation Plus.

Trata-se de uma lista bastante interessante, em particular para quem aprecia desportos radicais (skate), jogos de ação orientais e desafios furtivos repletos de adrenalina. Venham ver...

Uma nova fornada de jogos chega este mês de Agosto ao catálogo do Playstation Plus, o que quer dizer que novos jogos ficam automaticamente disponíveis para download e jogar sem custos, para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Os 3 títulos que chegam agora, estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 2 de agosto, e até ao dia 5 de setembro de 2022.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Setembro do ano passado, marcou o regresso de uma das séries mais emblemáticas de videojogos: Tony Hawk's Pro Skater, pelas mãos da Activision e dos estúdios da Vicarious Visions.

Seguindo as pisadas do mítico Tony Hawk’s Pro Skater, os jogadores com Playstation Plus, terão a partir de Agosto, a oportunidade de seguir os passos do lendário Tony Hawk e de um vasto elenco de pros (com novidades no elenco). Passarão também a ter a oportunidade, entre outras coisas, de andar de skate ao som dos clássicos da era, mas também de ouvirem música nova e de fazerem combinações insanas de acrobacias com os controlos perfeitos e icónicos da série Tony Hawk’s Pro Skater.

Little Nightmares

Para além de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Cross-Gen Deluxe Bundle, este mês de Agosto também marca o ingresso de Little Nightmares, que tivemos oportunidade de explorar aqui (disponível para a PlayStation 4) no PlayStation Plus.

Neste conto peculiar e um pouco macabro os jogadores controlam a pequena e indefesa Six, levando-a a enfrentar os seus medos de infância e enquanto fogem da The Maw, habitada por almas corrompidas em busca da sua próxima refeição. Um jogo furtivo onde a astucia, a destreza e o olhar atento são as chaves para o sucesso.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon, que também tivemos o prazer de experimentar aqui, e estará disponível para a PlayStation 5 e PlayStation 4, também chega este mês ao Playstation Plus.

Em Like a Dragon, controlamos Ichiban Kasuga, um membro de baixo nível de uma família Yakuza de Tóquio, enfrenta uma pena de prisão de 18 anos depois de assumir a responsabilidade por um crime que não cometeu. Sem nunca perder a fé, Ichiban cumpre a pena, mas ao regressar à sociedade descobre que ninguém esperava por ele no exterior e que o seu clã foi destruído pelo homem que mais respeitava. A vingança será o mote para este jogo de ação extremamente interessante.