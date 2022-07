A Apple quando desenvolve o seu hardware tende a fechá-lo dentro do seu ecossistema e não permitir muitas interações com outros sistemas. Isso pode ser visto com os AirPods, que fora do iOS ou do macOS não têm muitas funções.

Esse cenário fica agora aligeirado com a chegada de uma simples app à Play Store do Android. Esta quer assumir o papel de toda a gestão das ligações dos AirPods a um smartphone Android, dando ao utilizador muito informação.

Apesar de terem sido criados para funcionar de forma (quase) perfeita com o iPhone e o iOS, os AirPods podem ser usados fora deste sistema da Apple. A marca oferece instruções sobre a sua configuração, mas alerta de imediato que algumas funcionalidades e informações ficam de fora.

É aqui que a app CAPod entra, procurando ser o companheiro ideal para quem quer usar os AirPods num sistema Android. Não pretende ser uma opção para facilitar a ligação, mas sim para dar ao utilizador informações essenciais e que ajudam a gerir estes earphones da Apple.

My AirPods companion app for Android is now open-source: https://t.co/eewpRCqi6U — Matthias Urhahn (@d4rken) July 25, 2022

Assim, e com o CAPod, passamos a ter acesso aos níveis de bateria, quer da caixa quer dos AirPods de forma individual. Será ainda possível saber o estado de carregamentos destes 2 elementos, bem como informações sobre a ligação, o microfone e a própria caixa.

Esta app para Android vai ainda mais longe e permite receber e mostrar todos os dispositivos de áudio da Apple que estão próximos. Consegue ainda detetar se os AirPods estão colocados nos ouvidos e assim ativar ou desativar a reprodução de música.

A app CAPod está preparada para lidar com todos os auscultadores da Apple, sendo ainda estendida também aos Bets, com a mesma informação útil. Consegue ainda reproduzir algumas funcionalidades do iOS e mostrar um pop-up no Android quando a caixa é aberta, bem como a ligação automática entre o smartphone e os AirPods.

Quem quiser validar o código usado na app CAPCAPod pode aceder-lhe na sua página do GitHub, onde este está disponível. Esta é uma app gratuita, mas alguns recursos exigem uma compra. É mesmo uma excelente opção para quem tem uns AirPods e um smartphone Android, de onde vão tirar agora mais informações e conseguir gerir melhor.