Jogabilidade de Project Wunderwaffe desvendada

Tal como aqui revelámos, encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios polacos Gameparic, o jogo Project Wunderwaffe.

O jogo recebeu recentemente um trailer de jogabilidade que nos mostra um pouco como já vão os trabalhos. Venham ver...

Project Wunderwaffe é um jogo de estratégia que combina a gestão e expansão de bases/cidades. Trata-se ainda, de um titulo que nos possibilita criar uma versão alternativa para o final da 2ª Grande Guerra Mundial.

A 2ª Grande Guerra Mundial encontra-se a chegar ao seu fim mas, os nazis ainda têm algumas esperanças de que é possível retomar o controlo da guerra.

Dessa forma, é solicitado ao jogador a construção duma base militar secreta onde possa desenvolver e construir armas com um poder nunca antes visto. Se formos bem sucedidos, poderemos virar a maré, novamente a favor da Máquina de Guerra alemã.

Project Wunderwaffe recebeu recentemente um trailer de jogabilidade, mostrando como o jogo já se encontra e, pelas imagens parece estar já, bastante interessante.

Pelas imagens divulgadas, as semelhanças com Fallout Vault são grandes. O jogador vai ter de gerir e expandir as suas instalações secretas, que se encontram num vasto e complexo labirinto de tuneis e galerias subterrâneas.

Além da gestão e expansão das instalações, o jogador terá ainda de se preocupar com a defesa das mesmas. Isto, pois, as tropas soviéticas encontram-se perto e poderá ser necessário entrar mesmo em combate para evitar que descubram e destruam o laboratório.

Com o passar do tempo, vamos conseguindo transformar a nossa base subterrânea em instalações autossuficientes e transformar-se-á numa verdadeira fortaleza.

Project Wunderwaffe ainda não tem data de lançamento concreta e será lançado para PC.