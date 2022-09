Já se pode reservar Uncharted PC: Coleção Legado dos Ladrões

A Sony anunciou recentemente que Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, já está disponível para reserva para o PC através da Steam e da Epic Games.

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente que Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões para PC, já pode ser reservado, tanto no Steam como na Epic Games.

Todos os fãs que tenham PC, podem então começar a contar os dias para meter as mãos neste pack, que inclui os lendários fantásticos jogos Uncharted 4: O Fim de um Ladrão e Uncharted: O Legado Perdido.

Em Uncharted PC: Coleção Legados dos Ladrões, os jogadores poderão desfrutar de uma grande variedade de modos e melhorias orientadas para se jogar num computador, e com optimizações para as novas gerações de processadores e placas gráficas.

Melhorias como uma interface de utilizador melhorada para opções de jogo, interfaces de utilizador renovadas, adição de controlos de escala para alguns menus, gestão de GPU e VRAM ou opções de detecção, foram algumas das implementadas.

Além disso, foram incluídas outras otimizações, tais como a adição da pausa automática, minimização em segundo plano, suporte à velocidade de carregamento variável, entre outras coisas.

Uncharted PC: Coleção Legado dos Ladrões contará ainda com uma resolução nítida em 4K e suporte de monitor ultra-wide. Uma série de funcionalidades otimizadas de ajuste gráfico serão também incluídas, tais como textura ajustável, sombras, reflexos e oclusão ambiente.

Também será possível usufruir do feedback háptico e gatilhos adaptativos através da ligação com fios do comando DualSense.

Os jogadores poderão ainda aumentar a velocidade de fotogramas por segundo com a tecnologia AMD. O AMD FidelityFX Super Resolução 2 (FSR 2) utiliza algoritmos de última geração para aumentar a velocidade de fotogramas e oferecer experiências de jogo de alta qualidade e resolução numa vasta gama de cartões gráficos suportados.

Uncharted PC: Coleção Legado dos Ladrões inclui o Uncharted 4: O Fim de um Ladrão remasterizado, onde Nathan Drake vai em busca do tesouro perdido do Capitão Avery, embarcando numa última aventura em lugares distantes desde as selvas de Madagáscar à colónia perdida dos piratas, Libertalia.

Por sua vez, Uncharted: O Legado Perdido que conta as incríveis façanhas de Chloe Frazer à medida que cresce de inimiga a heroína. Depois de pedir ajuda à famosa Nadine Ross, Chloe embarca com os Ghats ocidentais da Índia para localizar a lendária presa dourada de Ganesh.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões chega ao PC 19 de Outubro deste ano.