Já há datas para Dragon Ball Games Battle Hour 2022

Dragon Ball é um daqueles casos de sucesso intemporal e que ultrapassa as barreiras das gerações. Comics, animes, filmes ou videojogos são alguns exemplos da longevidade e multidiversidade que este universo apresenta.

Como é óbvio, a Bandai Namco tem de acompanhar esse continuo interesse e como tal, revelou recentemente as datas para Dragon Ball Games Battle Hour 2022.

A Bandai Namco continua a investir forte em Dragon Ball e não será de esperar menos que isso. A legião de fãs é imensa e universal, ultrapassando fronteiras, gerações ou sexo.

Recentemente a Bandai revelou que o Dragon Ball Games Battle Hour 2022, um evento online transmitido em direto em todo o mundo (certos países e regiões excluídos), já tem datas marcadas.

Desta feira, Dragon Ball Games Battle Hour 2022 realizar-se-á nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022, com o apoio da Shueisha Inc. e da TOEI Animation Co., LTD.,. O evento será realizado durante estas duas slots na Europa:

19 de fevereiro de 2022 das 00h00 às 05h00.

19 de fevereiro de 2022 das 17h00 à 01h00 de 20 de fevereiro de 2022

Depois de uma primeira edição em fevereiro de 2021, o Dragon Ball Games Battle Hour deste ano será repleta de ainda mais novidades sobre o melhor que a franquia Dragon Ball tem para oferecer, desde manga à animação dos videojogos aos números de ação.

Durante o evento, haverá várias competições e jogos de espetáculo a acontecer. No Dragon Ball FighterZ, será realizado o "World Championship" para decidir o número 1 do mundo entre os vencedores das "Regional Finals", torneio com os melhores jogadores da Europa, Japão e América do Norte.

Para Dragon Ball Super Card Game, haverá um jogo de sonho entre o vencedor do "World Championship" e o vencedor da anterior Dragon Ball Games Battle Hour. Quanto às Lendas Dragon Ball, será novamente entregue um programa especial. Um evento especial Super Dragon Ball Heroes colocará 6 jogadores do Japão uns contra os outros, separados em duas equipas para batalhas 3 vs 3.

Haverá ainda várias iniciativas na "Online Arena" do evento. Um torneio de quiz de escolha múltipla baseado em Dragon Ball Z Dokkan Battle e Dragon Ball Legends hospedado pela equipa de desenvolvimento. Um "DBXV2 Super Fashion Show" verá os 16 principais líderes de moda no Dragon Ball Xenoverse 2 a mostrar o seu trabalho.

Juntamente com estes eventos, podem procurar mais informações sobre vários projetos Dragon ball. Como tal, haverá as últimas informações sobre Dragon Ball Super: Super Hero, o próximo filme em que Akira Toriyama está a participar plenamente. Dragon Ball: The Breakers também farão parte do evento com o produtor do jogo e dando alguma explicação sobre o título recentemente anunciado. "Dokkan DATA 2022" será um programa que vai olhar para os sete anos desde o lançamento do Dragon Ball Z Dokkan Battle e partilhar alguns dados sobre como os jogadores têm jogado o jogo e a sua história.

Embora haja muitas novas informações e conteúdos em jogos Dragon Ball e outros produtos, não é tudo. Serão feitas fotografias "How to" que mostram aos espectadores como tirar as melhores fotos das suas figuras de ação favoritas "Dragon Stars Series" e "S.H.Figuarts". Um mestre da cozinha chinesa vai subir ao palco e recriar pratos como Dragon Ball Z: Kakarot no programa especial de cozinha "Kakarot Cooking". Dois escultores vão criar figuras de Goku e Vegeta em tempo real durante o "Dragon Ball Games Battle Hours Battle Masterpiece Fusion", e várias personagens de Dragon Ball serão trazidos à vida usando vários objetos como balões, Rubik’s Cube©,e lancheiras em estilo japonês no "Dragon Ball Art Challenge".

Muitas novidades, portanto, para os fãs de Dragon Ball.