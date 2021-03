Já há data de chegada de Void Terrarium à Playstation 5

A NIS America anunciou recentemente que a chegada de Void Terrarium à Playstation 5 já tem data marcada.

Tal como aqui vimos, é um jogo que envolve conceitos tão distintos como as emoções, a inteligência artificial ou como esta pode funcionar a favor da vida humana.

Trata-se do primeiro título apresentado pela NIS America a ser lançado para a Playstation 5 e as expetativas são grandes. O jogo já foi lançado no Extremo Oriente e prepara-se agora para a Europa o receber na nova consola da Sony Playstation.

Dessa forma, a NIS America revelou recentemente qual a data em que o jogo irá chegar à Playstation 5:

18 de Maio de 2021 na América do Norte

21 de maio na Europa

25 de maio na Oceânia

O Robot e Toriko

A história de Void Terrarium decorre num estranho mundo que passou por uma estranha e tremenda catástrofe. Esta estranha terra encontra-se contaminada por fungos tóxicos por todo o lado, fazendo com que a vida se torne praticamente impossível.

No entanto, um robô de manutenção descartado que vagueia pelos destroços, encontra um dia uma pequena menina, chamada Toriko à beira da morte.

Este robot ganha carinho e uma certa necessidade de proteção por aquela menina que bem pode ser a última da espécie humana. A sua missão passa a ser a de a proteger e tentar fazer com que sobreviva neste mundo desolado e perigoso.

Para garantir a sobrevivência de Toriko, o robô tem um amigo como apoio. Trata-se de uma IA desativada conhecida como IA de fábrica. Juntos criam um refúgio para manter Toriko a salvo, dentro de um terrário e como forma de o melhorar, o robô solitário deve aventurar-se no deserto para recolher recursos enquanto luta contra outros robots e criaturas mutantes que por lá vagueiam.

Pelo caminho, o futuro incerto da existência de Toriko e com ela, toda a raça humana, virá lentamente à luz…

Para reforçar o terrário e também a saúde debilitada de Toriko, o robô solitário deve se aventurar no deserto para reunir recursos enquanto luta contra as máquinas vagabundas e criaturas mutantes que vagam por lá.

Segundo a NIS America, Void Terrarium vai apresentar-se melhor e mais bonito nesta versão da PlayStation 5. Além disso, inclui ainda conteúdo adicional como novas emoções, roupas, penteados, doenças, e um novo ambiente para explorar.

Void Terrarium chega a 21 de maio à Europa, para a Playstation 5.