Interpoint com versão Beta disponível

Será que existem dimensões paralelas, as quais desconhecemos por completo? Será que existem outros mundos que partilham o nosso espaço físico, mas se passam noutra dimensão? Interpoint é um jogo, lançado em 2019 que tenta responder a essas questões.

O título tem estado a ser repensado e redesenhado de forma a apresentar uma experiência ainda mais envolvente para os jogadores e já tem Beta disponível no Steam.

Em 2019 a equipa de desenvolvimento dos Three Dots, lançou a Alpha de Interpoint, um jogo de terror e ficção cientifica que decorre em redor do estudo (e uso) de portais interdimensionais.

Ao longo do último ano e meio, a equipa tem vindo a melhorar a experiência do jogo. A equipa, composta por 3 pessoas apenas, re-imaginou praticamente o jogo inteiro e acabou por o recriar.

Os níveis de jogo foram redesenhados, assim como muitos aspetos da jogabilidade foram melhorados. Por outro lado, os puzzles e quebra-cabeças do jogo foram também melhorados e reestruturados. Também a componente visual e de efeitos especiais foram otimizados e até o enredo do jogo foi reescrito.

Tratam-se de alterações de monta, portanto. Por outras palavras, o jogo foi totalmente remodelado.

Os primeiros 3 capítulos de Interpoint encontram-se terminados e já se encontram disponíveisnuma versão Beta. Segundo os Three Dots, a versão completa de Interpoint terá, 6 capítulos no total e deverá ser lançado no final de 2021.

Segundo a história de Interpoint, em 2032, uma organização secreta (Delta Laboratories) descobre a existência de mundos paralelos, outras dimensões e uma forma de viajar entre eles (o dispositivo Quantum Entanglement Device).

O jogador veste a bata do Dr.Harry German, um cientista encarregue do projeto de investigação desses mundos. As expectativas são, inicialmente, que essa grande descoberta poderá vir a ajudar toda a Humanidade.

No entanto, algo de muito errado acontece e o jogador vê-se aprisionado. Para voltar a ver a sua casa e salvar-se, o Dr. German irá viajar entre várias dimensões nas quais terá de encontrar pistas e ligações entre os diferentes mundos por onde passa e tentar descobrir o que se passou. Só assim poderá salvar-se e voltar à sociedade e à sua casa.

Como principal ferramenta da jogabilidade, existe a Photon Gun. Trata-se de um dispositivo que permite várias utilidades e será crucial para resolver quebra-cabeças e obstáculos que nos vão surgindo nas diferentes dimensões por onde vamos passar.

A Photo Gun consegue absorver energia a partir de vários objetos existentes nos cenários e permite resolver puzzles e quebra-cabeças. A Photo Gun consegue, por exemplo, absorver energia radioativa a partir de poças radioativas e depois usar a energia em raios de calor para derreter paredes de vidro. Pode ainda interagir com objetos no cenário e descobrir passagens secretas.

Interpoint terá os 6 capítulos disponíveis algures no final de 2021, para PC, via Steam.