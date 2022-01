In Nightmare, terror chinês com data marcada

Foi recentemente anunciada a data de lançamento de In Nightmare, um titulo de terror desenvolvido pelos chineses Magic Fish Studio.

Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito do China Hero Project, projeto de incentivo da Sony Playstation naquele país asiático.

A Maximum Games (editora) revelou recentemente que In Nightmare, em desenvolvimento pelos estúdios Magic Fish Studio sediados em Xangai, já tem data de lançamento para Playstation 4 e Playstation 5.

Dia 29 de Março é o dia em que este jogo de terror chega às consolas da Sony.

In Nightmare é um jogo de terror que apresenta uma narrativa forte e que vai determinar a orientação do jogo e da ação, como se de um filme se tratasse.

O jogo combina exploração, com ação (maioritariamente) furtiva e com resolução de puzzles. De certa forma, o jogo apresenta certas semelhanças estruturais com Little Nightmare.

O protagonista principal de In Nightmare, é um pequeno menino que, como muitos outros, faz parte de um lar despedaçado. Como resultado disso e empurrado pela dor, o menino encerra em si, um mundo de recordações e de memórias para onde foge para escapar da realidade.

No entanto, este seu mundo, também encerra um universo de terrores... onde os seus próprios medos habitam e todos os seus traumas passados se transformam em monstros que o mantém num eterno pesadelo.

Tratando-se de uma viagem pelo subconsciente desta criança, o jogador vai ter de ajudar o menino a enfrentar os seus medos reais e a lutar contra a dor que o seu passado. Pelo caminho, enquanto foge e luta contra os monstros, terá de resolver enigmas e puzzles para avançar na história.

Pelo caminho terá a ajuda do seu "Dream Spirit" (Espirito dos Sonhos) que o vai ajudar a passar despercebido pelos monstros que o perseguem, a resolver puzzles e enigmas, descobrir a verdade escondida por detrás deste seu mundo de pesadelo e a finalmente... acordar.

O tema que dá contexto a In Nightmare é profundo e complexo e o jogo pode vir a revelar-se como uma extraordinária surpresas. Segundo a Maximum Games o jogo apresenta uma forte densidade narrativa que tentará captar a dor e sofrimento que esta criança tem. Cabe ao jogador descobrir o porquê.

In Nightmare será lançado a 29 de março para Playstation 4 e Playstation 5.