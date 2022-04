Hello Neighbor 2 e os mistérios no bairro

Depois do sucesso do lançamento de Hello Neighbor, a equipa holandesa da Eerie Guest Studios encontra-se a desenvolver a sequela: Hello Neighbor 2.

A temática volta a ser a mesma mas, com novidades.

Em 2017 a tinyBuild GAMES trouxe ao mundo o jogo Hello Neighbor, um jogo de ação e suspense que teve uma aceitação bastante positiva pelos gamers.

Tratava-se de um jogo de terror no qual o jogador é convidado a invadir a casa do seu vizinho para descobrir quais os segredos escondidos na sua cave.

Agora, passados 4 anos sobre o lançamento do original, a tinyBuild GAMES revelou o desenvolvimento de Hello Neighbor 2 pelos estúdios holandeses, Eerie Guest Studios.

Que segredos escondem os habitantes do nosso bairro? E como é que o inventor tresloucado (antagonista do primeiro jogo) Mr. Peterson encaixa no cenário global? Mistérios que os jogadores irão descobrir quando o jogo for lançado em dezembro deste ano mas que podem ir antecipando com a Beta que já está ativa.

Tal como no titulo inicial, Hello Neighbor 2 é uma aventura que assume uma jogabilidade furtiva com muitos momentos de horror e sustos iminentes.

A ação decorre num ambiente open-world, permitindo aos jogadores a exploração da cidade de Raven Brooks e dessa forma, poder descobrir o que se esconde por detrás da aparente pacatez do local.

Os jogadores encarnarão o ultra cafeinado repórter Quentin, e explorarão as ruas de Raven Brooks tanto de dia como de noite, para descobrir um mistério que envolve a cidade e o Mr. Peterson. Várias crianças desapareceram sem deixar rasto e é nesse ponto que a missão de Quentin tem origem, sendo o nosso objetivo o de descobrir os filhos de Mr. Peterson.

Quentin terá de investigar cautelosamente a cidade e os seus habitantes e enquanto descobre as suas rotinas e dia-a-dia, vai descobrindo o que se passa na realidade e o que cada um esconde na sua intimidade.

No entanto, trata-se de uma missão difícil e desde a policia local, até aos paranoicos habitantes de Raven Brooks, todos estarão alerta e Quentin terá de ser discreto nas suas ações e rápido nas suas fugas, se quiser sair ileso no final.

Segundo a Eerie Guest Studios, a IA (Inteligência Artificial do jogo) aprende e recorda-se das nossas ações, sendo um adversário à altura.

Entretanto, para quem fizer a pré-encomenda da versão Deluxe terá acesso gratuito a 3 DLC já assinalados que trarão novos locais e personagens no jogo, e que serão disponibilizados no momento de lançamento do jogo:

Late Fees

Back To School

Hello-copter

Hello Neighbor 2 já se encontra disponível para pré-reserva e será lançado a 6 de dezembro deste ano para PC, PlayStation e Xbox.