Combustíveis: Gasóleo vai subir seis cêntimos e gasolina dois cêntimos

Com um novo fim-de-semana à porta, começa a tentar perceber-se se os combustíveis vão subir ou descer na próxima semana. De acordo com as informações mais recentes, o Gasóleo vai subir seis cêntimos e a gasolina vai subir dois cêntimos.

O Governo já decidiu que o desconto temporário do ISP vai manter-se inalterado na próxima semana.

Combustíveis: Governo vai manter desconto temporário do ISP...

Os preços dos combustíveis voltam a aumentar na próxima semana, com o Governo a estimar uma subida de seis cêntimos no litro de gasóleo e de dois cêntimos no litro de gasolina, segundo revela o Jornal de Negócios.

Segundo o comunicado do Ministério das Finanças, o desconto temporário do ISP para mitigar a escalada dos preços irá manter-se inalterado nos 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e nos 3,7 cêntimos por litro de gasolina.

De acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços determinaria uma descida do ISP de 0,9 cêntimos por litro de gasóleo e 0,3 cêntimos por litro de gasolina

No entanto, o próprio comunicado ressalva que "atualmente verifica-se um desvio acumulado de 2 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasóleo e 0,8 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasolina (...) Assim, as descidas resultantes da aplicação da fórmula são descontadas aos desvios acumulados, não se concretizando, portanto, qualquer a alteração às taxas do ISP em vigor na próxima semana".

Recorde-se que, como forma de mitigar a escalada dos preços dos combustíveis, o Governo decidiu criar um mecanismo de compensação através do qual as taxas do ISP são ajustadas em função do acréscimo da receita do IVA resultante da subida do preço de venda do litro de gasóleo e da gasolina.