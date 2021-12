Helena, um jogo em homenagem a uma vida, no Cais da Ribeira

Os estúdios independentes Rio Studios (constituídos por uma equipa académica do Instituto Politécnico de Leiria), divulgaram recentemente que se encontram a desenvolver Helena. Um videojogo que homenageia uma vida, pelas ruas do Porto nos anos 50.

Venham conhecer melhor Helena.

Helena encontra-se entre os 10 finalistas dos prémios PlayStation e nomeado para Jogo Nacional Mais Aguardado pela Moshbit Gaming.

A história de Helena, acompanha um personagem de nome Armando enquanto vagueia pelas ruas do Porto sob a forma de memórias do seu passado.

Armando é um velhote acamado que, teve uma vida longa, cheia e difícil. Uma vida de trabalho e aventuras que fazem agora com que, enquanto conta essas histórias ao seu neto, enverede numa jornada no tempo, pelo seu passado e memórias.

Segundo o que foi divulgado, a história de Helena é inspirada nas memórias reais de Armando Peixoto, avô do Game Designer (Eduardo Peixoto), e das suas aventuras pelo Cais da Ribeira, no Porto na década de 50.

Aliás, pode-se ver mesmo que toda a atmosfera do jogo, transpira Porto e é tipicamente Portuguesa, com arte desenhada à mão. Por seu lado, a banda sonora original, é também baseada em clássicos Portugueses.

No trailer revelado podemos ver que parte das mecânicas do jogo exigem aos jogadores que completem frases com as palavras adequadas para se poder prosseguir com a história. Extremamente curioso e interessante, é o facto de vermos que pormenores importantes com as serenatas das tunas, vão marcar presença no jogo.

Helena é o nome do segundo jogo a ser desenvolvido pelo estúdio independente Rio Studios. Depois de Mysterium para Game Boy e PC, o estúdio aposta agora em Helena, um título para PlayStation 4 e PC.