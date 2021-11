Halo Infinite é o melhor lançamento da Xbox Game Studios na Steam

O mercado dos videojogos tem ofertas para todos os gostos, mas há títulos que se destacam mais do que outros. As criadoras também se têm aprimorado para garantir as melhores experiências aos jogadores, especialmente adequadas aos poderosos sistemas das consolas de última geração.

A Steam é uma das plataformas mais populares para sabermos o 'estado da arte' da popularidade dos jogos. E se nos cingirmos aos títulos desenvolvidos pela Xbox Game Studios, verificamos que Halo Infinite se tornou recentemente como o melhor lançamento da empresa no serviço da Valve.

Halo Infinite é o melhor lançamento da Xbox na Steam

Se está à procura de um bom jogo para jogar, então talvez Halo Infinite possa ser uma boa escolha. Segundo os dados agora apurados, este é o melhor jogo criado pela Xbox Game Studios lançado na plataforma Steam.

Ao visitarmos a página referente às estatísticas da Steam, podemos ter acesso aos títulos jogados por mais jogadores neste momento. E na altura em que este artigo é escrito, o jogo contava com 70.817 jogadores a jogar no momento, com um máximo de jogadores neste dia de 272.586.

Há que sublinhar que esta quantidade se refere apenas aos jogadores da Steam e deixa de fora os gamers do Xbox Game Pass, Windows Store e Xbox Series X e Series S. Como tal, estima-se que no conjunto destas plataformas, o montante seja significativamente superior.

Esta é ainda a versão beta que está disponível gratuitamente na plataforma. Mas a versão Campaign chegará apenas no dia 8 de dezembro por 59,99 euros.

Os jogos acima de Halo Infinite na mesma tabela são o CS: Global Offensive (Valve e Hidden Path Entertainment), Dota 2 (Valve), seguido de PUBG: Battlegrounds (Karfton), Apex Legends (Respawn Entertainment e Panic Button Games), Team Fortress 2 (Valve, Buka e EA), New World (Amazon) e Naraka: Bladepoint (24, Hangzhou 24).

Joga algum destes jogos na Steam?