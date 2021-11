Apesar do destaque estar a ir todo para o Windows 11, a Microsoft não abandonou o Windows 10 e tem estado a trabalhar ativamente nas atualizações e correções de problemas. Este é ainda um sistema ativo e suportado, que deve assim ser mantido.

A provar este movimento está a mais recente novidade da Microsoft. A grande atualização do Windows 10, chamada 21H2 ou atualização de novembro, está finalmente disponível e pode ser instalada por todos os utilizadores que resolveram ignorar por agora o Windows 11.

Há vários dias que a última grande atualização do Windows 10 era esperada. A Microsoft estava a ultimar esta versão, preparando-a para uma disponibilização generalizada por todos os utilizadores que resolveram ficar nesta versão do sistema da Microsoft.

Não é uma atualização que traga novidades visíveis e que é focada na segurança e na estabilidade do sistema. Há novidade, é certo, mas estas ficam longe do olhar dos utilizadores, sendo até mais focada nos PCs de empresas e de grandes estruturas.

Ainda assim, podemos contar na 21H2 com suporte para protocolos Wi-Fi 6 com Wi-Fi Protected Access 3 Hash-to-Element (WPA3 H2E), melhorias na virtualização via Azure Virtual Desktops e até novidades na gestão via Group Policies, com mais opções.

Esta é ainda uma atualização que está a ser distribuída de forma controlada e que deve ser ativada manualmente. Pode ser encontrada dentro das Definições do Windows 10, na zona Atualização e Segurança. Só precisam de a selecionar e indicar que a querem instalar.

Com esta nova versão 21H2, a Microsoft inaugura também um novo ciclo de atualizações no Windows 10. Alinha-a com o Windows 11 e passa assim a ser anual e única, passando a ser única, ainda sem período específico para apresentação.

Com suporte garantido até ao dia 14 de outubro de 2025, o Windows 10 tem assim ainda muito para oferecer aos utilizadores. Esta não é uma atualização massiva, mas traz novidades importantes para os utilizadores, que assim podem manter as suas máquinas atualizadas e seguras.