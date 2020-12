Gunsmith sai de Early Access no inicio do próximo ano

Já por várias ocasiões, indicámos que não há praticamente limites para a criatividade de desenvolvimento de videojogos. Gunsmith é um jogo que já se encontra em Early Access (Acesso Antecipado) no Steam mas que recentemente foi anunciado como estando para breve o seu lançamento definitivo.

Venham conhecer Gunsmith.

Gunsmith, desenvolvido por Seacorp Technologies, é um jogo de estratégia e gestão onde os jogadores são os gestores de uma companhia de desenvolvimento e venda de armas.

Tal como noutros jogos do género, a principal preocupação do jogador será a de conseguir maximizar as vendas. Mas, será mesmo assim?

Tirando esse tipo de questões morais da equação, as responsabilidades do jogador passam então por vários aspetos. Primeiramente, teremos de ter uma fábrica onde montar as armas. Todo o processo de construção das infraestruturas da fábrica, todas as dores de cabeça com a sua gestão, todos os problemas financeiros decorrentes do processo produtivo ou todas as preocupações com a sua expansão são de inteira responsabilidade do jogador.

Mas, se a nossa fábrica monta armas, então também as teremos de vender, certo? E esse é outro aspeto do jogo, ou seja, tentar escoar o produto desenvolvido a quem nós bem entendermos e pelo preço certo.

Entretanto, no próximo dia 4 de dezembro, será disponibilizado um update para quem já esteja embrenhado no jogo por via do Early Access, que permitirá uma maior personalização no processo de construção da fábrica. Com este update será possível escolher a nosso gosto desde paredes, janelas, portas, material para o chão, ou mesmo o layout da linha de produção.

“É extremamente excitante ver o número de jogadores a crescer neste ano e meio de Acesso Antecipado e pensamos que este novo update será bastante interessante, tanto para os jogadores atuais como para os que venham a adquirir o jogo” referiu Richard Seabrook. “O jogo irá permitir aos jogadores acompanhar o número de mortes causadas pelas armas que vende, assim como monitoriza o tipo de clientes a quem vendemos mais. Ou seja, se vendermos muito a clientes mal-intencionados, a nossa reputação cairá bastante.”

São mais de 30 maquinarias à escolha para a fábrica, apoiadas por mais de 10 tipos de passadeiras rolantes para transporte das peças e que permitirão a produção de mais de 20 tipos de produtos distintos.

Com vários tipos de trabalhadores, a gestão da mão-de-obra também será parte importante do jogo.

Por fim, a existência de um sistema de mercado dinâmico, oferecerá ao jogador um desafio financeiro mais interessante.

Gunsmith encontra-se em Early Access no Steam e será lançado em pleno no início de janeiro, também no Steam e para PC (claro).