Grand Casino Tycoon, mais um dia em Las Vegas

Encontra-se prestes a ser lançado um jogo para quem goste de gestão e, muito em particular, do negócio dos casinos e afins: Grand Casino Tycoon.

O jogo será distribuído pela Aerosoft e já falta pouco tempo para se saber se é uma boa aposta.

Tal como a generalidade dos Tycoons, Grand Casino Tycoon é um título de gestão e estratégia. Neste caso, e como não é dificil perceber, o ramo negocial em que o jogo se movimenta, é o negócio de casinos.

Grand Casino Tycoon encontra-se em desenvolvimento pelos Stillalive Studios, sediados na Áustria e, apesar de estar em desenvolvimento neste lado do Atlântico, o jogo tem como foco Las Vegas, talvez a cidade mais diretamente relacionada com Casinos e Jogo do planeta.

O melhor casino de Las Vegas… é meu

O objetivo de qualquer casino é o de ser o mais rentável, correto? No entanto, para se ser rentável, terá primeiro de conseguir captar a atenção dos jogadores endinheirados e de cativar a sua disponibilidade financeira nos jogos e slots disponíveis.

O jogador, ao se iniciar em Grand Casino Tycoon terá de ter tudo isso em mente, se quiser ter sucesso. Por exemplo, terá de colocar as slot machines e jogos de mesa em locais estratégicos, por forma a maximizar a sua visibilidade nos locais de passagem de pessoas.

O jogo apresentará ainda um sistema de investimento que permitirá a descoberta de novas formas de diversão (entenda-se, de sacar dinheiro aos jogadores). Isto faz com que o jogador tenha de estar atento a essas inovações para poder adquirir novas máquinas e jogos para o casino.

Outro exemplo, passará pela disponibilidade constante de locais de bebida e, claro está, de bares e restaurantes. Isto, pois, os jogadores também se alimentam e se conseguirmos evitar que saiam das instalações, melhor.

No entanto, Grand Casino Tycoon não se trata apenas de criar salas de jogo e disponibilizá-las aos visitantes inveterados que ali chegam com os bolsos cheios de dinheiro para gastar. É também necessário ter em atenção a muitos outros aspetos do jogo.

Por exemplo, convém ter em atenção que cada visitante tem uma personalidade própria, gostos específicos e necessidades pessoais no que respeita ao tipo de jogo que pretende encontrar. Dessa forma, o jogador tem de ter uma particular atenção às necessidades de cada visitante do seu casino e tentar satisfazê-las da melhor forma. Isto, pois Las Vegas é uma cidade muito grande e com muita oferta e se os gastadores de dinheiro não encontrarem aquilo que procuram, bem podem ir gastar dinheiro na concorrência.

Outro aspeto a ter particular atenção refere-se à monitorização das mesas de jogo e a visitantes em “maré de sorte”. Isto porque, o objetivo de um casino é de ganhar dinheiro e se um particular cliente começa a ganhar demasiado, algo tem de ser feito para restabelecer a ordem natural das coisas. Para controlar essas “marés de sorte” o jogador terá ao seu dispor, câmaras de segurança, seguranças do próprio casino e outros “objetos de controlo”.

Estão previstos 3 modos principais de jogo:

Modo Campanha

Modo Sandbox

Free Play

“Grand Casino Tycoon segue o rumo de muitos jogos clássicos do género que têm sido lançados ao longo dos anos, mas, traz a joga todo um conjunto de novas mecânicas e features que irão certamente deliciar os fãs do género.” refere Winfried Diekmann, CEO da Aerosoft. “A equipa da Stillalive criou uma fantástica simulação deste negócio e incluiu alguns elementos RPG que, tudo combinado, oferece ao jogador uma experiência tanto, divertida como exigente.”

“Grand Casino Tycoon apresenta todas as features tradicionais deste género de Tycoon, com uma dose extra de humor e ainda com várias novas mecânicas de jogabilidde, tornando o jogo numa experiência divertida e profunda.” referiu Julian Mautner, CEO dos Stillalive Studios.

Grand Casino Tycoon vai ser lançado para PC (via Steam) no próximo dia 20 de maio.