A impressão 3D em resina permite resultados com muito maior detalhe e precisão. No entanto, o procedimento é mais minucioso, requer mais passos do que uma impressão por filamento, e para conseguir um acabamento de alta qualidade precisará de uma máquina para limpar e curar a impressão.

A Anycubic já tinha disponível um modelo de 130 x 82 x 165 mm, mas agora aumentou substancialmente o seu tamanho e deu-lhe mais funcionalidades. Conheça a Anycubic Wash & Cure PLus.

A Anycubic está a lançar uma máquina de pós-produção de impressões 3D a resina. Esta máquina tem uma grande área útil e suporta objetos até 192 x 120 x 245 mm para o modo de cura, permitindo fazer um processo a 360º de qualquer modelo impresso.

É compatível com os modelos de impressoras 3D de resina com LCD de 8,9″ e, dessa forma, ajuda a resolver as necessidades de pós-produção para tamanhos maiores. Suporta então lavagem e cura, e o seu poder de limpeza permite conseguir melhores resultados com menor esforço. Suporta também resina lavável com água.

Além do tamanho generoso, tem uma luz UV em forma de L, com um total de 20 LEDs. Dependendo da altura e forma do objeto, a luz UV pode ser ajustada para melhorar a abrangência na incidência da luz, incluindo uma base rotativa refletora.

A tampa exterior protetora, garante um bloqueio de luz UV de 99,95%, sendo por isso totalmente seguro uma exposição prolongada das imediações da máquina. Tem proteção de pausa automática no caso da tampa protetora ser removida no modo de cura.

Possui controlos de utilização intuitiva, sendo assim muito simples alternar entre os modos de lavagem e cura, e selecionar rapidamente o tempo de operação de 1 a 60 minutos. O balde de lavagem tem uma dimensão de 256 x 209 x 355 mm.

O Anycubic Wash & Cure Plus estará em pré-venda de 16 a 22 de abril, oferecendo assim um preço de 143€ para as primeiras 1000 unidades. Após essa data, o preço subirá para 210€.

Anycubic Wash & Cure Plus