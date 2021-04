7 ideias para smartphones trazidas pela LG e copiadas por outras marcas

Infelizmente a LG decidiu pôr um ponto final à sua secção de smartphones. A empresa ainda tentou vender esta divisão, no entanto tal objetivo não teve sucesso entre os potenciais compradores. Um dos possíveis motivos seria o valor pedido pela marca sul-coreana.

No entanto, hoje deixamos 7 ideias e tendências para smartphones introduzidas no mercado pela LG, mas que foram depois copiadas por outras marcas.

Já não há volta a dar, a LG vai mesmo deixar o mercado dos smartphones. Esta decisão advém do facto de a marca ter perdido terreno significativo para outros nomes que, atualmente, têm mais peso neste segmento.

Mas mesmo com o encerramento deste capítulo, a LG não deixa de ser recordada como uma marca que trouxe diversas novidades aos consumidores.

E de entre algumas ideias fracassadas, a LG também inovou em diversos aspetos. Assim, a equipa do XDA Developers deixou 7 ideias trazidas pela empresa sul-coreana que acabaram por ser adotadas por outras marcas.

Touchscreen capacitivo

O LG Prada (ou LG KE850) surgiu meses antes do primeiro iPhone e já apresentava um ecrã sensível ao toque. Nesse sentido, este será então o primeiro equipamento com esta inovação.

Claro que no iPhone este recurso apareceu muito mais elaborado, mas a ideia foi trazida pela LG.

Câmara ultra grande angular

Atualmente praticamente todos os smartphones trazem uma boa câmara fotográfica com lente grande angular. No entanto inicialmente apenas a LG oferecia esta funcionalidade aos utilizadores.

A estreia foi feita com o modelo LG G5 em 2016, sendo que depois em 2018 a Huawei também adotou a novidade. Seguiram-se depois a Samsung e a Apple em 2019.

Remover botões físicos frontais para molduras mais finas

Atualmente os smartphones têm praticamente o ecrã a ocupar toda a parte frontal. No entanto nem sempre foi assim, pois inicialmente os telefones traziam botões físicos e, consequentemente, um ecrã menor.

Mas em setembro de 2013 o LG G2 foi o primeiro a eliminar os botões físicos frontais, adotando então um visual mais limpo. Em 2017 a Apple e a Samsung seguiram o mesmo caminho, com o iPhone X e o Galaxy S8.

Modo de câmara manual/profissional

Quase todos os smartphones que temos no mercado trazem como recurso o apontar e disparar para conseguir uma boa fotografia. Mas há quem se interesse pelo segmento analógico e queira ajustar todas as configurações.

Com o modelo G3, a LG introduziu o modo manual para que os utilizadores ajustassem o que quisessem para conseguir a fotografia pretendida. Depois também permitiu esta funcionalidade na gravação de vídeo com o modelo V10. Atualmente este modo é sobretudo designado de Pro/Profissional.

Ecrã com resolução Quad HD

Nos últimos dois anos, a grande parte dos modelos Android investiu na resolução do ecrã. No entanto o LG G3 foi o primeiro smartphone a oferecer uma resolução Quad HD (1440 x 2560), numa altura em que os ecrãs conseguiam no máximo 1080p.

E apesar de isso ter tido um impacto na duração da bateria, para os utilizadores valeu a pena e a tendência foi seguida por outras marcas.

Relação entre altura e largura

A partir de 2010 o tamanho dos ecrãs de telefone começou a ficar cada vez maior. Isto levou a que os utilizadores tivessem mesmo dificuldade em segurar alguns modelos, como o Nexus 6, iPhone 6 Plus ou LG V10.

Desta forma, a marca sul-coreana optou por uma proporção 18:9 em vez do habitual 16:9 no modelo G6 em 2017. Isto permitiu aumentar o tamanho dos ecrãs, sem obrigar a um esforço extra da mão para segurar os telefones.

Tocar duas vezes para ativar e bloquear o telefone

A LG mudou a forma de funcionamento do botão frontal home, sobretudo com o modelo G2. Criou então uma forma mais fácil de os utilizadores ativarem e bloquearem o ecrã do telefone. No fundo bastava tocar duas vezes no ecrã para o ativar ou bloquear.

E apesar de algumas ROMs terem introduzido esta funcionalidade antes, é a LG quem recebe os crédito como OEM.

Agora que se fecha este ciclo, há que recordar a marca como uma das que introduziu diversas novidades. E certamente que os smartphones LG deixarão saudades a muitos utilizadores.